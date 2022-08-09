【撤辣不撤辣】財政司司長辦公室澄清未有放寛辣招 葉劉表示僅新民黨意見 地產股中空寶 蒸發升幅

今早有傳媒引述行政會議召集人葉劉淑儀指，政府正考慮豁免內地買家的雙倍印花稅，消息刺激本地地產股股價急升，不過午後財政司司長辦公室發聲明澄清，未有研究放寬物業印花稅，而葉劉淑儀之後亦公開表示此乃她所屬之新民黨建議，結果地產股一場歡喜一場空，午市後蒸發大部份升幅。

地產股中新鴻基地產（00016）今早最高曾升4.5%至97.95元，但至1時半最新報95.8元，升2.2%；恒基地產（00012）最高升5.2%至29.2元，最新報28.25元升1.8%；新世界發展（00017）最高升6.7%至27.85元，新報26.85元升2.9%；長實集團（01113）最高升4.1%至56.3元，新報54.7元升1.1%。另外，從事地產代理的美聯集團（01200）最高升17%至0.82元，新報0.71元升1.4%。

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葉劉淑儀今早在傳媒訪問中提到，考慮免除內地置業者的「雙重印花稅（double stamp duty）」提振經濟，並扭轉人才流失局面，指不少內地專才向她反映希望在取得香港永久居民權之可豁免雙重印花稅，稱「政府肯定在思考」，結果此消息引爆地產股升浪，多隻藍籌地產股股價創一個月新高。

不過，午後財政司司長辦公室發表聲明，指「針對有報道指政府考慮放寬物業印花稅，政府澄清，沒有相關討論，並明確指出沒有任何相關計劃。」而葉劉淑儀其後在電台節目中亦澄清，指該建議僅屬新民黨的意見，並會在《施政報告》諮詢期提出。

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記者：李兆明