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英國能源價格高企 中餐館單季交近10萬煤氣費

環球社會熱點 13:07 2022/08/09

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不少早年移居英國的港人從事餐飲業，現時當地仍有不少中餐外賣店。蘇格蘭鴨巴甸一間中餐外賣店表示，受能源價格急升影響，店舖的煤氣費大幅上漲，最近一季帳單更高達1萬英鎊，憂慮經營超過18年的餐館會以結業告終。

英組織發起10月拒交能源費行動 近10萬人網上響應 【下一頁】

鄧先生（Martin Tang）表示，過往店舖每季電及煤氣費約1,000英鎊（約9,483港元）。但早前收到的帳單卻顯示，最近一季的電費高達4,000英鎊（約3.79萬港元），煤氣費甚至多達1萬英鎊（約9.48萬港元），大幅超越以往水平。

自1980年代已在鴨巴甸從事中餐工作的鄧先生坦承，作為小商戶難以負擔額外的1.2萬英鎊能源開支（約11.4萬港元）。鄧先生透露本周會繼續營業，用完補充的新鮮食材，之後便會結業。

【通脹高企】累英童零用錢減少 平均金額創逾20年新低 【下一頁】

鄧先生亦表示，因生活成本壓力上升，店內常客逐漸減少。鄧先生稱只要開門做生意便蝕錢，憂慮能源價格急升下關店可能是最終結果。他表明不希望把成本轉嫁予顧客，除關門大吉亦別無他法。

能源供應商SSE已聯絡鄧先生，商討如何解決高昂的能源費用。但鄧先生表示，曾接獲不同能源費用報價，但煤氣加電費一年最少增加4.5萬英鎊（約42.7萬港元）。

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責任編輯：吳漢培

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