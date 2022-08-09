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【大行分析】大摩：經濟衰退風險主導大市、市場將現輪動　籲投資者增持優質增長股

股市 13:04 2022/08/09

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【大行分析】大摩：經濟衰退風險主導大市、市場將現輪動　籲投資者增持優質增長股

摩根士丹利指，隨通脹回落，經濟衰退風險的投資主題正主導大市，市場將出現輪動，由價值股轉為增長股，並等待偏好風險（risk on）交易，建議投資者轉為增持亞洲或新興市場的優質增長股。

孫正義從阿里巴巴「撳」多少錢？軟銀上季減持阿里要點睇？【下一頁】

大摩表示，自美國聯儲局7月議息會議後，市場開始反映聯儲局在收緊貨幣政策上不如之前進取，但強勁的就業數據令市場預期當局短期會繼續大手加息，利率期貨顯示，9月加息0.75厘的可能性上升，短期價值股可能跑贏增長股，但這或許是此周期中，價值股最後一次領跑。

「大部分投資者已知悉宏觀經濟的不確定性，其風險配置已相當具防守性，令防守性股份一直跑贏，但近日有跡象顯示，資金開始轉向風險資產。」

大摩指，衰退風險正在上升，美債息倒掛情況為2000年以來最大，未來數周價值股跑贏比率愈大，之後輪動至增長股便愈明顯，因此建議現時轉向增長股，股價回調可視為增持機會。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

 

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編輯：陳韻妍

港股 大行報告 中國市場 經濟數據表現 經濟衰退 債息倒掛 貨幣政策 經濟 加息 美國聯儲局
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