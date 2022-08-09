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建行 （0939） 股息逾9厘 估值吸引吼幾錢入手

股市 14:09 2022/08/09

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市況波動，收息股繼續受捧，建行 （00939） 連升三日，投資者能否達致「財息兼收」？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）指建行現價已重回2016中水平，屬6年低位，股息率逾9厘。建行現價低於5元，吸納風險不大，可待股價跌至4.9元水平吸納。足本分析→【按此

**重溫《開市追揸沽》美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？**

責任編輯：袁曉聰

欄名 : 3分鐘睇股

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