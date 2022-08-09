建行 （0939） 股息逾9厘 估值吸引吼幾錢入手 股市 14:09 2022/08/09 分享： 分享： 市況波動，收息股繼續受捧，建行 （00939） 連升三日，投資者能否達致「財息兼收」？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）指建行現價已重回2016中水平，屬6年低位，股息率逾9厘。建行現價低於5元，吸納風險不大，可待股價跌至4.9元水平吸納。足本分析→【按此】 **重溫《開市追揸沽》美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？** 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【ET開市直擊】減隔離日數有冇炒作 科技股跌夠未？（附time code） 今日 【ET開市直擊】減隔離日數有冇炒作 科技股跌夠未？（附time code） 新特能源（01799）連日反彈 後市應該追定沽？ 今日 新特能源（01799）連日反彈 後市應該追定沽？ 科技股跌夠未？騰訊（0700）造淡開 Put 值博高怎操作 今日 科技股跌夠未？騰訊（0700）造淡開 Put 值博高怎操作 你可能感興趣 【ET開市直擊】減隔離日數有冇炒作 科技股跌夠未？（附time code） 今日 11:04 【ET開市直擊】減隔離日數有冇炒作 科技股跌夠未？（附time code） 新特能源（01799）連日反彈 後市應該追定沽？ 今日 10:33 新特能源（01799）連日反彈 後市應該追定沽？ 科技股跌夠未？騰訊（0700）造淡開 Put 值博高怎操作 今日 12:18 科技股跌夠未？騰訊（0700）造淡開 Put 值博高怎操作 最新專欄文章 更多 中電（0002）負面消息已過？ 買入收息如何部署 今日 中電（0002）負面消息已過？ 買入收息如何部署 長汽2333持貨自保策略 速睇兩大逃生指標 今日 長汽2333持貨自保策略 速睇兩大逃生指標 中移動（0941）創一個月新高 業績前怎部署 今日 中移動（0941）創一個月新高 業績前怎部署 減隔離日數仲有冇得炒 東瀛遊 （6882）前景+買賣策略 今日 減隔離日數仲有冇得炒 東瀛遊 （6882）前景+買賣策略 科技股跌夠未？騰訊（0700）造淡開 Put 值博高怎操作 今日 科技股跌夠未？騰訊（0700）造淡開 Put 值博高怎操作 中小內銀股 港股 收息股 美股 技術分析 市場動向 個股分析 投資推介