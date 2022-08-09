【時移世易】小型數碼相機漸被淘汰　生產商改攻高價無反相機

▲ 小型數碼相機逐漸被淘汰。（法新社圖片）

受累於智能電話愈來愈普及，小型數碼相機逐漸被淘汰，其市場由頂峰時期縮小至約3%。不少日本生產商停止開發小型數碼相機，擬把資源集中在高單價的無反相機。

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據日經中文網報道，小型數碼相機與單反相機比較，價格較低且易於攜帶。因此，由90年代後期起，小型數碼相機成為消費者的入門相機，迅速普及。 日本相機影像機器工業會的統計顯示，2008年小型數碼相機的全球出貨量超過1.1億部。

然而，自從 iPhone等配備高性能鏡頭的智能手機愈來愈多人使用，小型數碼相機的市場大幅萎縮。去年的全球出貨量頓減至301萬部，較2008年大瀉97%。不過，高價的無反相機則成為相機生產商的新戰場。背後的原因是無反相機市場依然堅挺，其利潤率高，更可藉銷售新鏡頭等方式，獲得持續收入。

日本生產商Panasonic於2001年推出LUMIX系列數碼相機，隨著銷量減少，近年來已逐步減少機型推廣。故2019年以後，不再投放價位低於5萬日圓（約2,909港元）的新產品，亦不再開發新的低價機型。該企將會集中開發主要面向攝影愛好者及專業影像製作者的高檔無反機型，計劃於1年後推出與德國Leica 相機共同開發的無反相機。其他生產商Nikon、Fujifilm亦停止生產或開發新的小型數碼相機，集中開發高檔機型。

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責任編輯：葉泳珊