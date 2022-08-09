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【消費飲食】傳統燒製鯛魚燒再起關注　食家愛分天然或養殖

商業 13:03 2022/08/09

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使用傳統人手燒製的鯛魚燒漸再受關注。(日本一鯛魚燒圖片)

傳統日本食品「鯛魚燒」廣為人知，最近在日本使用傳統人手燒製的鯛魚燒漸再受關注，售賣人手燒製的連鎖店有所增加。

【創科展覽】StartmeupHK創業節再度舉行　舉辦初創募投及商質配對等活動

「鯛魚燒」是日本的庶民美食，跟香港的「雞蛋仔」相似，而且變化亦十分豐富，已進化到有不同創意餡料及冷熱食用方式等。現時大多數店舖都是使用電熱式模具製作，每次能夠製作6至10個，有被愛好者稱為「養殖」式。至於使用明火及傳統模具燒製的「一丁燒」稱為「天然」，模具只能同時製作1至2個鯛魚燒。

專門店「日本一鯛魚燒」表示，明火傳統燒製的難度比較高，要控制火候得當，但就可以令到表面比較爽脆，是電熱式製作難以做到。其口感亦受民眾喜愛，即使製作工序比較複雜，仍然有食客捧場，近年亦有更多店舖再次以明火燒製方式，售賣鯛魚燒及類似的食物。網民對「天然」及「養殖」式鯛魚燒的意見不一，有人覺得單純是製作效率的問題，亦有人覺得除非即場食用，否則分別不大，更重要是餡料的口味獨特性才是重點。

【入境檢疫3+4】貿發局歡迎放寬入境檢疫限制　5大工作重點助港商

責任編輯:王浩賢

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