葉劉淑儀：考慮豁免內地買家雙倍印花稅　專家：相信不會引起炒風

最新消息：財政司司長辦公室發言人今日（八月九日）表示：「針對有報道指政府考慮放寬物業印花稅，政府澄清，沒有相關討論，並明確指出沒有任何相關計劃。」 葉劉淑儀澄清，有關建議純屬新民黨意見，並將會於《施政報告》諮詢期提出。

現時非香港永久居民購買香港住宅物業，要支付樓價15%的買家印花稅，以及樓價15%的雙倍印花稅，換言之，買樓稅項支出是樓價三成。有報道指，行政會議召集人葉劉淑儀說，政府正考慮豁免內地買家的雙倍印花稅，但有關報道未有透露太多細節。假如最終豁免內地買家的雙倍印花稅，代表內地人在港置業只需支付樓價15%的買家印花稅。

雖然未知政府會否豁免內地買家的雙倍印花稅，但本地地產股已經受惠。萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒說，如豁免內地買家的雙倍印花稅, 相信鼓勵更多內地買家來港置業，對香港樓市會有正面作用，但只是取消內地買家的DSD不會引起炒風，因為現時市場仍有其他印花稅，如AVD, SSD 及其他海外買家的BSD，皆阻止投機活動。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑贊成及歡迎政府豁免內地買家的雙重印花稅，認為若真的有相關豁免，相信即時帶旺豪宅市場，料樓價2,000萬元以上的物業成交可望增30%。

他續說，樓市「辣招」重稅是在香港以及全球經濟繁榮時誕生，但新冠肺炎令全球經濟受考驗，而香港經濟已兩季負增長，若政府仍不因應市況，從新審視辣稅的存在價值，等同已退燒仍食退燒藥，到要出手救市時，社會付出的成本將不堪設想。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明認為，政府須盡快通過建議，以立即提振本港樓市，又指香港是全國房策最寬鬆的城市之一，加上港樓一向極具投資保值的價值，深受國內人士的追捧，料落實後物業成交量將進一步回升，尤其是深受國內人歡迎的新盤及豪宅，未來成交更可看高一綫，亦睇好受惠於基建的區域，如啟德、將軍澳、康城、大圍、馬鞍山、屯門、元朗，以及未來發展重鎮新界北等的交投。

布少明又指出，中港始終未完全「通關」，加上不少國內人來港住滿7年，持有香港永久居民身份證，早已成為「新香港人」，可以正常稅率置業，故即使免除內地購房者的雙重印花稅，預計亦不會復現內地人大規模來港買樓的情況，故料二手樓價短期內不會爆升，但極可能止跌回穩。

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽同樣歡迎有關建議，相信備受內地買家追捧的新盤以及豪宅市場最受惠，但由於未有全面通關日子，相信內地客大舉入市港樓情況未必如以往熱烈，故對樓價刺激彈升力度有限，料下半年樓市將「量升價穩」。

馬泰陽認為，香港背靠內地，同時亦是面向全球的國際都會，現時本港面對移民潮部分人口外流，已響起人才及資金流失訊號，故建議政府不應只考慮放寬內地客的雙重印花稅，應全面取消內地及海外買家印花稅，吸引更多人才及資金來港，長遠有助穩定市場發展。

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，該項辣稅困擾樓市多年，而現在樓市受疫情、移民潮及加息等多項因素夾擊，了無生氣，如有關的措施可落實，對樓市無疑是一枝「強心針」，可帶來提振作用，甚至可令市況迅速復甦。

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