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【創科展覽】StartmeupHK創業節再度舉行　舉辦初創募投及商質配對等活動

商業 12:48 2022/08/09

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StartmeupHK創業節，將於9月5至10日再度舉行，將包含7個主要活動及多個社群活動。（李智美攝）

由投資推廣署策劃的StartmeupHK創業節，將於9月5至10日再度舉行，並以實體和虛擬混合模式舉行。本年度的創業節主題為「勇闖未來，迎接無限可能」討論元宇宙、非同質化代幣(Non-Fungible Tokens）、電競產業、健康科技、房地產科技、可持續發展，以及大灣區等熱門話題。

【入境檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性

去年活動邀請了806位演講嘉賓，並吸引多達39,000位來自 103個國家和地區的人士參與，更促成470多場商貿配對。

為期6日的創業節包含7個主要活動及多個社群活動，邀請到全球業界領袖發表主題演講，還設有多場研討會與創業家探討各種話題，更舉辦初創募投、商質配對、比賽、展覽、招聘會等一系列活動，為參加者提供交流和建立聯繁的平台，打造初創界的未來藍圖。

論壇聚焦環球商業女性

投資推廣署助理署長吳國才表示：「儘管全球正面對前所未見的挑戰，香港的初創生態系統依然蓬勃發展。新型冠狀病毒病為我們帶來種種挑戰的同時，也促使香港加速發展成為國際創科中心。疫情改變了社會大眾的習慣，加速數碼化轉型，我們樂見人工智能、機械人技術及醫療保健方面均取得非凡的進步。」

他期望，透過舉辦 2022年度StartmeupHK創業節，吸引更多創新人才加人，並鼓勵所有参加者以至各持份者利用香港作為進人大灣區及海外市場的橋樑，建立新的商貿網絡。

創業節6日分別包括「大灣區科技創新論壇2022」、「亞洲醫療創新峰會」、「SCALEUP IMPACT SUMMIT - UNIVERSE X METAVERSE 」、「GAME ON! 2022」及「互聯城市大會」等主要活動。

另外，節日亦將帶來多個社群活動：新一屆「女•延展」論壇將聚焦本地創業家及環球商業女性，如何在香港及海外市場發展業務；「HK Tech 300 創投擂台陣」為香港城市大學創新創業計劃的活動，旨在協助初創團隊開展創業旅程。

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記者：李智美

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