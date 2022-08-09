南韓首爾暴雨釀最少8死 地鐵樓梯變身瀑布（第二版）

南韓因中部地區暴雨，已造成首爾首都圈多人傷亡。南韓當局表示，暴雨已造成最少8人死亡，包括1名中國公民。南韓首都圈最少8條道路水浸，逾百戶居民需到學校等地避災。南韓當局已提升暴風雨危機警報級別至嚴重，多地累計降雨量逾300毫米。

（第二版更新死亡人數）

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《韓聯社》引述南韓中央災難安全對策本部消息報道，首都圈等中部地區已造成8人死亡，6人失蹤及9人受傷。據報死者包括一名首爾銅雀區居民，死因為房屋浸水。區內另有1名公務員在清理樹枝時死亡，當局推斷死因為觸電。

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首爾市冠岳區亦錄得3宗被困半地下室溺水死亡個案，其中2人46歲，1人13歲。京畿道廣州市巴士站倒塌導致1人死亡，道路邊坡塌方亦導致1人而被沙土掩埋死亡。中國駐南韓大使館其後證實，1名中國公民在是次災害中身亡。失蹤個案中4人來自首爾地區，另外2人則因京畿道廣州市河川氾濫被急流捲走。

南韓行政安全部已於周二凌晨1時，將暴風雨危機警報從警戒提升至嚴重級別。首爾銅雀區氣象廳表示，周二下午4時累計降雨量達451毫米，多地累計降雨量亦逾300毫米。截至周二上午6時，中部地區每小時降雨量達30至50毫米。

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首爾市、仁川市及京畿道共有107戶，合計163人受災，大部分災民已被轉移到學校及體育館等地。首爾銅雀區及京畿道光明市等地亦有165戶173災民，需在居民中心暫避。

南韓首都圈已有8條道路水浸，多條地鐵線路部分路段一度停運。當地亦錄得保護墻倒塌、堤岸崩塌及道路邊坡垮塌等報告，80條道路、26處岸堤停車場等設施需要實施管制。

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責任編輯：李俊儀