  • 27°C
香港時間 : 2022809日 (二) 13:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓首爾暴雨釀最少7死 地鐵樓梯變身瀑布

環球社會熱點 12:56 2022/08/09

分享：

分享：

南韓因中部地區暴雨，已造成首爾首都圈多人傷亡。南韓當局表示，暴雨已造成最少7人死亡。南韓首都圈最少8條道路水浸，逾百戶居民需到學校等地避災。南韓當局已提升暴風雨危機警報級別至嚴重，多地累計降雨量逾300毫米。

英國衞生安全局發高溫警報 料將逾攝氏30度 【下一頁】

《韓聯社》引述南韓中央災難安全對策本部消息報道，截至周二上午6時，首都圈等中部地區已造成7人死亡，6人失蹤及9人受傷。據報死者包括一名首爾銅雀區居民，死因為房屋浸水。區內另有1名公務員在清理樹枝時死亡，當局推斷死因為觸電。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

首爾市冠岳區亦錄得3宗被困半地下室溺水死亡個案，其中2人46歲，1人13歲。京畿道廣州市巴士站倒塌導致1人死亡，道路邊坡塌方亦導致1人而被沙土掩埋死亡。失蹤個案中4人來自首爾地區，另外2人則因京畿道廣州市河川氾濫被急流捲走。

南韓行政安全部已於周二凌晨1時，將暴風雨危機警報從警戒提升至嚴重級別。首爾銅雀區氣象廳表示，周一（8日）0時至周二早上4時累計降雨量達417毫米，多地累計降雨量亦逾300毫米。截至周二6時，中部地區每小時降雨量達30至50毫米。

歐洲熱浪致水位下降 意大利河道浮出二戰炸彈 【下一頁】

首爾市、仁川市及京畿道共有107戶，合計163人受災，大部分災民已被轉移到學校及體育館等地。首爾銅雀區及京畿道光明市等地亦有165戶173災民，需在居民中心暫避。

南韓首都圈已有8條道路水浸，多條地鐵線路部分路段一度停運。當地亦錄得保護墻倒塌、堤岸崩塌及道路邊坡垮塌等報告，80條道路、26處岸堤停車場等設施需要實施管制。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【歐洲熱浪】英國衞生安全局發高溫警報 料將逾攝氏30度
今日
【歐洲熱浪】英國衞生安全局發高溫警報 料將逾攝氏30度
【歐洲熱浪】致水位下降 意大利河道浮出二戰炸彈
2022/08/08
【歐洲熱浪】致水位下降 意大利河道浮出二戰炸彈
【歐洲熱浪】英大臣呼籲企業進一步制水 防供應現短缺
2022/08/07
【歐洲熱浪】英大臣呼籲企業進一步制水 防供應現短缺
【歐洲熱浪】多國嚴重乾旱 英國南部制水
2022/08/04
【歐洲熱浪】多國嚴重乾旱 英國南部制水
【歐洲熱浪】西班牙警告橄欖油或減產 植物油價料高企
2022/08/03
【歐洲熱浪】西班牙警告橄欖油或減產 植物油價料高企

你可能感興趣

【歐洲熱浪】英國衞生安全局發高溫警報 料將逾攝氏30度
今日 12:13
【歐洲熱浪】英國衞生安全局發高溫警報 料將逾攝氏30度
【歐洲熱浪】致水位下降 意大利河道浮出二戰炸彈
12:30 2022/08/08
【歐洲熱浪】致水位下降 意大利河道浮出二戰炸彈
【歐洲熱浪】英大臣呼籲企業進一步制水 防供應現短缺
18:30 2022/08/07
【歐洲熱浪】英大臣呼籲企業進一步制水 防供應現短缺
暴雨 災難 網絡熱話 首爾 南韓 交通

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間13:00）

下一篇文章

《閃電俠》涉入屋盜竊重罪再惹官非 華納兄弟堅拒腰斬電影
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美5.8萬億開支法案如何抗通脹？ 反被指向中產開刀
美5.8萬億開支法案如何抗通脹？ 反被指向中產開刀
新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間13:00）
紐約4蒙面賊光天化日打劫 45秒搶逾1600萬珠寶（有片）
紐約4蒙面賊光天化日打劫 45秒搶逾1600萬珠寶（有片）
留英港生偷兩女內衣自慰 判緩刑一年允返港續學業
留英港生偷兩女內衣自慰 判緩刑一年允返港續學業
【烏克蘭戰爭】美增逾431億援助 俄稱普京與澤連斯基會面未有基礎（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美增逾431億援助 俄稱普京與澤連斯基會面未有基礎（不斷更新）
美參院通過逾5.8萬億開支法案 賀錦麗投關鍵一票
美參院通過逾5.8萬億開支法案 賀錦麗投關鍵一票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款