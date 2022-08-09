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【消費情報】7仔預購新推迪士尼及小忌廉20款精品 唐老鴨及米奇老鼠產品新登場 全港首副小忌廉水晶麻雀999元

理財智慧 15:29 2022/08/09

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今個暑假，7仔預購搜羅了大人細路都合心意的迪士尼人氣角色產品，由電腦用品、家居布置用品到廚房用品都應有盡有，包括InfoThink唐老鴨無線光學滑鼠、無線鍵盤、唐老鴨翹臀磁吸充電盤及唐老鴨手持型無線吸塵器。另外，7仔預購亦準備了一系列可愛又實用的廚房用品，包括米奇平底鍋、TSUM TSUM小熊維尼陶瓷煲等等，此外還有UJI全新床品系列唐老鴨絲般綿1000針枕套，99元就有交易。由明天（10日）早上7時起，顧客就可以到7仔預購站預購，將心水產品帶回家。

【青姐話】表面冇方向   資金露洋相

在今次的20款精品之中，有3款屬於聯乘《我係小忌廉》動畫的精品，包括了摺疊式購物車、手機座及水晶麻雀連手提携帶盒，後者更標榜是全港首副《我係小忌廉》主題水晶麻雀。麻雀牌採用高透明度樹脂配合紫色閃閃素材，配襯星光閃閃的小忌廉，每一隻牌背更印上代表性的小星環。麻雀牌共有10款獨家特注設計。除了粉絲熟悉的神仙棒，還有可愛動人的小忌廉、小桃剪影，和嘉寶嘉麗等特色造型花牌。其他牌面更配合了我係小忌廉的經典配色，極具收藏價值。是次套裝更附有小忌廉主題色調手提攜帶箱，方便收納及攜帶。無論是在家遊玩還是外出Staycation使用都一樣方便。

20款精品產品一覽

    點擊圖片放大
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預購流程：

1. 點撃進入7仔預購網站

2. 儲存「產品條碼」圖像。

3. 於 7-Eleven 出示「產品條碼」及付款。

4. 於取貨日期，憑收據到同一店舖領取貨品，並保留收據作保養用途。

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責任編輯：嚴浩文

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