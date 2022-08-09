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【iOS 16】電池百分比顯示功能　或重返iPhone主螢幕

科技 13:22 2022/08/09

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由於容納TrueDepth相機硬件的凹槽兩側缺乏空間，電池百分比功能一直沒有出現在具有Face ID的iPhone上。（Apple）

蘋果（Apple）自2017年發布iPhone X的劉海螢幕後，就將電池百分比功能隱藏至控制中心。但近日發布的iOS 16 Beta 5版本，就將電池百分比功能回歸至iPhone主螢幕狀態列上。

【iPhone 14】iPhone 14出貨調整　料富士康印度與中國同步生產

由於容納TrueDepth相機硬件的凹槽兩側缺乏空間，電池百分比功能一直沒有出現在具有Face ID的iPhone上。如果用戶想知道電池百分比狀態，則需要進入「控制中心」查閱。

【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起

而在iOS 16 Beta 5中，用戶可以在「設置」（Settings）中「電池」（Battery）一欄中切換開或關，將電池百分比添加回狀態欄。電池圖標會根據電池的狀態和iPhone壁紙的顏色改變顏色。例如在充電時，電池圖標是綠色並會顯示一個充電指示燈；如果iPhone處於低電量，電池圖標則會變為黃色，但仍會顯示百分比。

不過，可能由於空間有限，電池百分比選項在iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 mini 和iPhone 13 mini上並不適用。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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