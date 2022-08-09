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【業績│環保股】光大綠色環保上半年少賺47%、息減近五成至3.6仙　內地疫情令原材料成本大增及需求下降

股市 14:07 2022/08/09

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【業績│環保股】光大綠色環保上半年少賺47%、息減近五成至3.6仙　內地疫情令原材料成本大增及需求下降

光大綠色環保 （01257） 上半年純利減少47%至3.72億元，主要由於運營方面亦受到國內疫情影響，以致相關地區管控措施使生物質綜合利用板塊原材料成本大幅上漲、危廢及固廢板塊需求疲弱及處理單價持續下降。光大綠色環保中期息每股3.6仙，按年少48.6%。

集團上半年收入42.2億元，按年少2.3%；按收益性質分析，建造服務、運營服務及財務收入分別佔總收益17%、79%及4%。

取得6個新項目及1個追加投資項目

期內取得6個新項目及1個追加投資項目，涉及新增總投資額約2.29億元人民幣及環境修復項目合同總金額約7,785萬元人民幣。

截止6月底，已落實環保項目140個，總投資額約329億元人民幣，累計承接環境修復項目44個，涉及總合同金額約12.42億元人民幣。

研究生態環境導向開發模式

光大綠色環保指出，將在環境方面拓展填埋場修復滲濾液處理業務，研究生態環境導向開發模式（EOD）；資源方面聚焦大宗工業固廢資源化利用，探索尾礦處置、廢舊輪胎回收、鋰電池回收等上下游產業；能源方面推進光伏、風能、儲能以及現有生物質項目綜合能源服務業務，關注光伏效提升技術及整縣推進項目；氣候方面跟蹤全國碳交易市場建設進展，提前佈局國家核證自願減排量（CCER）和綠電交易市場。

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港股 業績公布 中國光大綠色環保（01257）

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