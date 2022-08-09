《閃電俠》涉入屋盜竊重罪再惹官非 華納兄弟堅拒腰斬電影

主演《閃電俠》(The Flash)的美國男星Ezra Miller再因負面新聞登上頭條。美國佛蒙特州警方指，Ezra Miller在5月初從他人住所偷走一瓶酒，被控入室盜竊重罪。據悉，發行商華納兄弟探索堅持上映《閃電俠》，但網民對此決定感到憤怒。

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現年29歲的Ezra Miller在電影《蝙蝠俠對超人：正義曙光》及《自殺突擊隊》飾演閃電俠，亦在《怪獸與牠們的產地》 與《怪獸與鄧不利多的秘密》飾演魁登斯·巴波（Credence Barebone）一角，因而為人熟識。

美國佛蒙特州警方指，閉路電影錄得Ezra Miller於今年5月1日涉嫌在Stamford非法闖入民居偷走一瓶酒，被控入室盜竊重罪，已發出傳票要他在9月26日出庭受審。

Ezra Miller過去兩年接連傳出醜聞，2020年率先被控當眾毆打女粉絲，網上更流傳相關片段，嚴重影響演藝形象。他在今年年初夏威夷與卡拉OK酒吧顧客發生衝突，被控擾亂治安及騷擾罪名。他因出庭受審前數小時與一名女性爭吵並向她擲櫈，再次被警方逮捕。

此外，Ezra Miller被勒令禁止接近兩名青少年、無牌種植大麻及持有槍械等，影藝事業直插谷底。

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發行商華納兄弟（Warner Bros. Discovery）決定投資1億美元（7.8億港元）開拍的《閃電俠》，由Ezra Miller擔大旗主演，預料明年6月上映。但Ezra Miller最近卻接連爆出負面新聞，形象大幅插水。

華納兄弟探索行政總裁David Zaslav上周仍大讚Ezra Miller主演的《閃電俠》，又透露《閃電俠》會與其他DC電影如期上映。據悉，華納兄弟4月已召開緊急內部會議，最終決定繼續發行電影，但中斷與Ezra Miller的日後合作。

但網民對華納兄弟決定感到憤怒，批評Ezra Miller犯案纍纍，但他的電影竟然有得留低，但《蝙蝠女》卻無故被腰斬。

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責任編輯：郭麗明