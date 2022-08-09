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【名家論市】中泰首席經濟學家李迅雷 全球步入低增長高波動時代

股樓投資 13:25 2022/08/09

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中泰證券首席經濟學家李迅雷在出席「中國財富管理50人論壇」（CWM50）舉辦的「全球高通脹下的市場展望與投資策略」研討會上表示，全球正步入低增長、高波動的時代，這主要受世界人口規模的擴張和壽命的延長、地緣政治衝突的加劇以及社會貧富差距的擴大三方面因素的影響。對於國際形勢而言，美國方面供給端的問題很難在短期內得到緩解，預計第二季美國通脹壓力仍會持續，長期形成的社會階層固化和收入差距拉大情況難以逆轉，經濟泡沫在不斷累積。

【同場加映】溫股知新：港股又破位 部署要諗計

對國內市場而言，受居民收入增速放緩的影響，需求面長期不振，因此中國沒必要追求全年5.5%的GDP增速目標，更重要的是防範風險，守住底綫。此外，李迅雷認為資本市場就是對經濟結構、時局變化和經濟長周期的反映。在當前情況下，期望大牛市是不現實的，因為很多問題都屬於「灰犀牛」事件。「黑天鵝」容易解決，但「灰犀牛」不容易解決。

【延伸閱讀】下半年部署：法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單，請按【見下頁

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目前來看，市場形勢整體可控，應該重點把握結構性機會。既然中國已對經濟發展和風險有了充分預期，也必然會有諸多的應對預案。未來穩增長的核心還是政府部門加槓桿。未來潛在增速回落已經是必然趨勢。如果經濟增長不追求數量，就必然要追求質量，所以A股市場還是會反映出經濟政策的變化、以及經濟轉型過程中所應該采取的舉措。整體來看，他認為未來股市的總指數上漲空間有限，但一定存在結構性機會。

過去市場上最大的兩大板塊金融和地產，今後可能都面臨收縮。因此，必須要及時轉變投資觀念，關注具有核心競爭力的企業和自主創新能力的企業，關注能順應市場變化、不斷創新的企業，這將是未來資本市場上最有吸引力的標的。

【同場加映】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

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撰文：林衛

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