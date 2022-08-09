【券商點睇】由火電加速向清潔能源轉型 中國電力成長性值睇好

國海證券表示，去年10月中國電力（02380）發布新發展戰略綱要，「十四五」期間的階段性目標包括境內清潔能源裝機佔比超過90%、清潔能源收入佔比超過70%；綜合智慧能源收入佔比超過25%等。截至去年末，公司現有清潔能源裝機1,509.19萬千瓦，佔合併裝機容量的52.2%。根據規劃，假設公司2025年剝離火電資產至8GW，風電、光伏裝機等比例增長，公司將新增風電裝機約25GW，光伏裝機約32GW，預期2025年公司新能源發電業務或可實現收入394.16億元（人民幣，下同）。

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另一方面，公司去年水電業務實現營業收入53.48 億元，按年減少 10.46%。水電經營業績下滑主要系水電廠所在流域年內降雨量下降所致，期內的公司水電機組平均利用小時為3,866小時，按年減少648小時，平均上網電價每兆瓦時256.35元，每兆瓦時上升12.3元。隨着降水量按年回升，該行認為電價的上浮有望推動水電業務盈利回暖。

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去年中國電力合資成立專業化儲能投資運營平台新源智儲，海陽101MW/202MWh儲能電站成功併網，格爾木100MW/200MWh共享儲能項目完成主控室封頂。去年該業務板塊實現營業收入5.8億元，佔據總收入的1.67%，實現淨利潤0.42億元，未來有望同新能源項目協同發展。該行預計公司2022至2024年收入分別按年增長15%、17%和18%，歸母淨利潤增速分別為 490%、49%及37%，對應市盈率分別為14倍、10倍和7倍。該行看好公司火電盈利修復，以及新能源轉型來帶的成長性，給予「買入」評級。

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撰文：林衛