【券商點睇】浮法玻璃盈利水平或處底部 信義玻璃價值凸顯

天風證券認為，信義玻璃（00868）上半年浮法玻璃基本面持續惡化，但盈利水平或處於底部區域。期內，浮法玻璃業務盈利能力較大幅度下滑，主要反映需求疲弱背景下，浮法玻璃價格自去年第四季後出現明顯回落，同時純堿與燃料等直接材料平均成本上升進一步擠壓單位盈利。然而，汽車玻璃業務盈利能力在生產成本提升背景下逆勢提升，或反映產品銷售結構持續優化；建築玻璃業務盈利能力環比亦較多下滑，下滑幅度卻低於浮法玻璃，或主要反映成本端變化。後續行業浮法玻璃在產產能冷修節奏及地產景氣恢復情況或較為關鍵，整體上判斷現階段較大概率為浮法盈利水平底部區域。

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值得注意是，公司的浮法玻璃龍頭地位保持成長，持續高派息蘊含高安全邊際。公司作為具備全球視野的浮法玻璃龍頭，產能仍穩步提升，優於競爭對手，在國內浮法玻璃新增產能嚴格受限背景下，資源屬性逐步凸顯；同時公司成本管控能力有優勢且有壁壘，原料、原片、深加工一體化布局，其中深加工環節的汽車玻璃、建築玻璃在業內均為龍頭地位，且增長前景均較優。此外，公司控股全球最大光伏玻璃企業，及聯合信義光能（00968）布局多晶硅前景亦值得關注，其光伏資產價值不容忽視。

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公司自2015年以來派息比率在48%至50%區間小幅波動，派息比例高且穩定，亦為投資者提供較扎實安全邊際。考慮到，浮法玻璃地產需求恢復節奏較該行前期預期低，主要下調浮法玻璃均價假設，該行調低公司2022至2024年收入2%、9%和9%；同步下調淨利預測，對應2022至2024年每股盈利分別為1.98元、2.57元及3.17元，現價相當於2022年市盈率約8倍，價值屬性凸顯，目標價至23.77元，維持「買入」評級。

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撰文：林衛