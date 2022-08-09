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【Google死機】Google美國數據中心電力故障　搜尋引擎一度全球死機  

科技 12:00 2022/08/09

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美國有超過4萬人報告無法使用Google的搜尋引擎，一度顯示系統錯誤畫面。（Google）

Google位於美國愛荷華州康瑟爾布拉夫斯（Council Bluffs）的數據中心，於當地時間昨（8日）中午發生爆炸，至少造成3名電工重傷。隨後美國有超過4萬人報告無法使用Google的搜尋引擎，一度顯示系統錯誤畫面，同時還有英國、澳洲、日本、台灣及新加坡等地用戶都報告了Google死機問題。

【手機系統】Android 13料9月正式推出　有望解決Pixel 6漏洞

Google發言人Devon Smiley發表聲明表示，愛荷華州康瑟爾布拉夫斯的Google數據中心發生電力事故，中心附近的變電站出現電弧（arc flash），導致三人嚴重燒傷，目前正在接受治療，並正與合作夥伴和地方當局密切合作，徹底調查事故情況並在需要時提供必要援助。

【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC

據《CNBC》報道，偵測網站DownDetector.com指出，時間大約在美國東岸時間晚上9時20分（香港時間上午9時20分），世界各地的用戶都在報告Google的搜索引擎出現故障，於半小時後恢復正常。但目前尚不肯定死機是否與數據中心電力故障有關。

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責任編輯：陳卓賢

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