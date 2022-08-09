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【TSLA】Tesla7月中國出貨量按月大跌64%　乘聯會上調內地新能源汽車銷售預測至600萬輛

股市 12:25 2022/08/09

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【TSLA】Tesla7月中國製銷按月少64%至2.8萬輛　受上海工廠升級影響

中國乘聯會公布最新7月內地乘用車銷量，並指出Tesla（美：TSLA）今年7月中國製汽車批發銷量為28,217輛，按月大跌64.2%，料主要受累於期內Tesla擴充上海超級工廠產能的工程。7月，Tesla將19,756輛中國製Model 3和Model Y 出口至其他市場，出口量遠多於6月的968輛，主要由於Tesla一般會在每季首月先處理出口量。

乘聯會數據指出，Tesla 7月內地零售銷量佔比1.7%，按年跌2.2百分點。

據Tesla內部通知，上海超級工廠完成升級後，每周產能可由6月的17,000輛，提牡升至22,000輛。

乘聯會上調全年新能源車預測至600萬輛　仍可能上調

乘聯會續指，內地7月整體乘用車零售銷量按年增20.4%至181.8萬輛，新能源汽車佔當中26.7%，較去年同期多出11.9%，自主品牌的新能源車滲透率為51.7%。

從單月內地新能源車零售份額中，主流自主品牌佔73%，按年增9百分點；合資品牌佔6.5%，按年跌0.9百分點；新勢力品牌佔16.5%，按年少4.6百分點。

因應今年上半年新能源乘用車批發量按年增1.2倍至246.6萬輛，7月批發量增長續維持逾1.2倍至56.4萬輛，增速不減，乘聯會調高新能源乘用車預測50萬輛到600萬輛，四季度初仍可能調高預測。

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記者：宋佩恩

經濟數據表現 汽車 電動車 Tesla 上海 中國 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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