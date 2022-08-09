▲ 【中資券商股】招商證券從事投行類業務盡職調查不充分 被深圳證監局發警示函

深圳證監局向招商證券 （06099） 採取出具警示函的監管措施，指該公司從事投資銀行類業務過程中存在三項問題。

深圳證監局指，招商證券在保薦業務中，個別項目對發行人的收入確認、核心技術、研發費用核算盡職調查不充分；公司在債券承銷業務中，個別項目對發行人的債務情況，對外擔保情況，償債能力，關聯交易情況，重大仲裁、訴訟和其他重大事項及或有事項等盡職調查不充分；公司在資產證券化業務中，個別項目對原始權益人、託管人的資信水平等盡職調查不充分，盡職調查報告未包含對重要債務人進行盡職調查的情況，存續期管理對基礎資產現金流監督檢查不到位，未發現涉及基礎資產現金流的重大事項並發布臨時公告。

這些情形違反了《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》等相關條款規定，故該局決定對該公司採取出具警示函的監管措施。

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編輯：胡學能