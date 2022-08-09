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【中資券商股】招商證券從事投行類業務盡職調查不充分　被深圳證監局發警示函

股市 11:46 2022/08/09

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【中資券商股】招商證券從事投行類業務盡職調查不充分　被深圳證監局發警示函

深圳證監局向招商證券 （06099） 採取出具警示函的監管措施，指該公司從事投資銀行類業務過程中存在三項問題。

深圳證監局指，招商證券在保薦業務中，個別項目對發行人的收入確認、核心技術、研發費用核算盡職調查不充分；公司在債券承銷業務中，個別項目對發行人的債務情況，對外擔保情況，償債能力，關聯交易情況，重大仲裁、訴訟和其他重大事項及或有事項等盡職調查不充分；公司在資產證券化業務中，個別項目對原始權益人、託管人的資信水平等盡職調查不充分，盡職調查報告未包含對重要債務人進行盡職調查的情況，存續期管理對基礎資產現金流監督檢查不到位，未發現涉及基礎資產現金流的重大事項並發布臨時公告。

這些情形違反了《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》等相關條款規定，故該局決定對該公司採取出具警示函的監管措施。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

相關文章：

【業績｜中資券商股】招商證券插逾8%　首季少賺近43%至近15億人幣、受累市場波動加劇

編輯：胡學能

港股 投資銀行 招商證券（06099）
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