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【港元拆息】HIBOR連續2日全線升　1個月HIBOR報1.54554厘、續創27月新高

Hot Talk 11:29 2022/08/09

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美滙指數續企於106以上，港滙觸7.85弱方保證下，金管局今晨公布承接29.75億港元沽盤，令香港銀行體系總結餘於周三（10日）將減至1261.98億港元。本港銀行同業拆息（HIBOR）連續2日全線報升。與樓按相關的一個月HIBOR連升5天，報1.54554厘，按日升約3.8個基點，是自2020年4月22日報1.54595厘後新高。

以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續10個報價日觸封頂息。

隔夜拆息報1.1厘，升6.1個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.30958厘，是自2020年2月4日報2.32625厘後新高，按日升2.3個基點。12個月HIBOR報3.55137厘，升2.1個基點。

到期日 8月9日 8月8日
隔夜 1.10000 1.03911
1星期 1.23565 1.21476
2星期 1.35464 1.34411
1個月 1.54554 1.50804
2個月 1.88446 1.84863
3個月 2.30958 2.28661
6個月 3.00673 2.98958
12個月 3.55137 3.53024

相關文章：

【美國加息】金管局余偉文：港元拆息上升持續甚至有可能加快　見不到很多資金流出港元體系（第二版）

【港元拆息】兩幅圖看HIBOR過去一年半變化　H按封頂息調整後最新壓力測試要求

編輯：胡學能

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H按 拆息 港元同業拆息 港滙 弱方保證 美滙指數 香港金融管理局 銀行

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