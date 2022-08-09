【港元拆息】HIBOR連續2日全線升　1個月HIBOR報1.54554厘、續創27月新高

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異動股破位一覽│地產股逆市造好新鴻基地產（00016）股價大陽燭突破250天綫 行政會議召集人葉劉淑儀倡議樓市「減辣」
美滙指數續企於106以上，港滙觸7.85弱方保證下，金管局今晨公布承接29.75億港元沽盤，令香港銀行體系總結餘於周三（10日）將減至1261.98億港元。本港銀行同業拆息（HIBOR）連續2日全線報升。與樓按相關的一個月HIBOR連升5天，報1.54554厘，按日升約3.8個基點，是自2020年4月22日報1.54595厘後新高。
以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續10個報價日觸封頂息。
隔夜拆息報1.1厘，升6.1個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.30958厘，是自2020年2月4日報2.32625厘後新高，按日升2.3個基點。12個月HIBOR報3.55137厘，升2.1個基點。
|到期日
|8月9日
|8月8日
|隔夜
|1.10000
|1.03911
|1星期
|1.23565
|1.21476
|2星期
|1.35464
|1.34411
|1個月
|1.54554
|1.50804
|2個月
|1.88446
|1.84863
|3個月
|2.30958
|2.28661
|6個月
|3.00673
|2.98958
|12個月
|3.55137
|3.53024
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編輯：胡學能