【港元拆息】HIBOR連續2日全線升　1個月HIBOR報1.54554厘、續創27月新高

美滙指數續企於106以上，港滙觸7.85弱方保證下，金管局今晨公布承接29.75億港元沽盤，令香港銀行體系總結餘於周三（10日）將減至1261.98億港元。本港銀行同業拆息（HIBOR）連續2日全線報升。與樓按相關的一個月HIBOR連升5天，報1.54554厘，按日升約3.8個基點，是自2020年4月22日報1.54595厘後新高。

以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續10個報價日觸封頂息。

隔夜拆息報1.1厘，升6.1個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.30958厘，是自2020年2月4日報2.32625厘後新高，按日升2.3個基點。12個月HIBOR報3.55137厘，升2.1個基點。

到期日 8月9日 8月8日 隔夜 1.10000 1.03911 1星期 1.23565 1.21476 2星期 1.35464 1.34411 1個月 1.54554 1.50804 2個月 1.88446 1.84863 3個月 2.30958 2.28661 6個月 3.00673 2.98958 12個月 3.55137 3.53024

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編輯：胡學能