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【歐洲熱浪】英國衞生安全局發高溫警報 料將逾攝氏30度

環球社會熱點 12:13 2022/08/09

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英國等地受熱浪影響，氣溫持續高企。英國衛生安全局（UKHSA）發出3級高溫健康警報，為今年夏季第二次。英國當局預料，本周氣溫將達攝氏35度或以上。是次發出警報雖較上次低，但英國官員警告，仍需關注如獨居長者等高危人士。

歐洲熱浪致水位下降 意大利河道浮出二戰炸彈 【下一頁】

英國氣象局（Met Office）統計數據顯示，英格蘭東南部已連續144日無降雨，創當地半個世紀以來最長時間。UKHSA對英格蘭中部及南部發出3級高溫健康警告，從當地時間周二（9日）中午到周六（13日）下午6時期間，氣溫預期逾攝氏30度。

雖然當局預料不會如上月般發出4級警報，但UKHSA極端事件及健康保護負責人Agostinho Sousa表示，本周氣溫將再次上升，特別是南部及中部地區。他呼籲民眾關注高危人群，如獨居長者及有潛在健康問題人士等，敦促有關人士作好應對炎熱天氣的準備。

英大臣呼籲企業進一步制水 防供應現短缺 【下一頁】

另外，英國氣象局亦同時指，全國各地正變得乾旱。氣象局指，南部薩里（Surrey) 等10個地區自去年11月起，降雨量少於250毫米。外界預料政府將在本周，正式宣布乾旱狀態。英國環境、食物及鄉郊事務大臣尤俊仕（George Eustice） 呼籲實施室外水管禁令，並指部分地區或需維持至10月。

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責任編輯：李俊儀

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