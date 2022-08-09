【香港樓市】葉劉淑儀：考慮免除內地買樓人士「雙重印花稅」　財政司司長辦公室：無相關討論、地產股空歡喜一場（第三版）

▲ 【香港樓市】葉劉淑儀：考慮免除內地買樓人士「雙重印花稅」 財政司司長辦公室：無相關討論、地產股空歡喜一場

香港推行「樓市辣招」逆周期措施13年未曾放鬆住宅市場，行政會議召集人葉劉淑儀接受彭博訪問時稱，考慮免除內地置業者的「雙重印花稅（double stamp duty）」提振經濟，並扭轉人才流失局面。葉劉淑儀稱，內地專業人士一直要求可在取得香港永久居民權之前可取消雙重印花稅，「這是一籃子的考慮措施，政府肯定在思考」。葉劉淑儀言論刺激本港地產股即彈高。

至中午收市，新世界發展 （00017） 升6.1%，新地 （00016） 彈3.9%，兩者齊創1個月高位，恒基地產 （00012） 升3.6%，長實 （01113） 升3.2%，信和置業 （00083） 升1%。

葉劉淑儀於該電視訪問後，財政司司長辦公室發言人表示：「針對有報道指政府考慮放寬物業印花稅，政府澄清，沒有相關討論，並明確指出沒有任何相關計劃。」葉劉也澄清，該建議只是新民黨的意見，將會在《施政報告》諮詢期間提出。

港府澄清後，本地地產股午後升幅急收窄，新世界發展升幅收窄至3%，新地現升2%，恒地最新升1%。

內地客香港買樓須付15%從價印花稅+15%買家印花稅

事實上，葉劉淑儀在訪問中提及「雙重印花稅」，而目前應用於非香港永久居民買樓的印花稅包括「從價印花稅（AVD）」、「買家印花稅（BSD）」。

「買家印花稅」之下，非香港永久居民及所有公司購買香港住宅，需繳付15%的買家印花稅。

「從價印花稅」方面，由於非永久居民來港置業同時視作購入第二項物業，因而要以樓價15%支付，最新條例後稅率較香港永久居民首置印花稅高出不止一倍，而坊間較常稱呼為「DSD（雙倍印花稅）」。

換言之，內地客在買家購買住宅物業時，需要支付樓價30%印花稅。

分析師預期來港1至2年的內地人最能受惠

有地產股分析師認為，若免除內地買家的雙重印花稅，而內地買家買樓的目的是自住，也屬合理舉措，預期來港1至2年的內地人最能受惠，相信需求增加下，有助穩定本港樓市，但實質影響有多大，仍要視乎政府最終決定。

對於本港地產股急升，上述分析師稱，股市總是有消息先行。

葉劉：11月前取消酒店隔離是一個非常理想目標

葉劉淑儀又指，若本港在11月前取消酒店隔離，將會帶來好處，因屆時本港將舉行全球銀行家峰及7人欖球賽。

「這是一個非常理想的目標，希望政府能做到，但一切都必須依據基於數據的科學方法，並必須為其他一切可能發生的情況做好準備。」

行政長官李家超周一指，將於8月12日星期五開始，將7日酒店隔離檢疫措施，更改為3日酒店隔離檢疫加4日家居隔離。

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編輯：陳韻妍