【黑客入侵】Twitter代碼更新引發漏洞　官方證實逾548萬賬號遭外洩  

▲ 雖然Twitter已通知受影響的用戶，但受漏洞影響，官方無法確認洩露的賬號內容。（法新社）

上月傳出有黑客以3萬美元（約23.5萬港元），於暗網將逾548萬個Twitter賬號的個人資料出售。Twitter日前終證實該事件，並指這是由去年6月一次代碼更新而引發的漏洞，並已即時修正；惟在今年1月的回報漏洞獎勵計劃「HackerOne」中，才得知該漏洞在6月已被入侵。

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Twitter表示，這漏洞容許人們在登入流程中輸入手機號碼或電郵地址後，如發現能配對到某個Twitter賬戶的話，就會告知是哪個具體賬戶。

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結果，黑客可利用「字典攻擊」（Dictionary attack）方式，逐一套取賬戶的手機號碼和電郵地址，從而獲得賬戶的登入名稱、用戶名稱、追隨者數量、頭像圖片網址等，但密碼就未有被洩漏。

雖然Twitter已通知受影響的用戶，但受漏洞影響，官方無法確認洩露的賬號內容。為防範同類事件發生，Twitter建議用戶不要在Twitter賬戶中添加公開的手機號碼或電郵地址，並且要設定雙重身分驗證。

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責任編輯：陳卓賢