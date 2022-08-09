▲ 【內房危機】建銀趙文利：中央倘力保交樓「金九銀十」或復甦 內房觸發系統性風險較低

內房銷售未見起色，建銀國際證券研究部董事總經理、研究部副主管及首席策略師趙文利接受本報專訪時表示，若中央接下來出台更有力的保交樓措施，內房料於傳統樓市旺季，即9月及10月的銷售或有明顯復甦。同時，他指，雖然內房風險仍大，但相信觸發系統性風險的機會低，也不認為內房問題會拖累內銀的估值進一步下跌。

不排除微調三道紅綫政策

房地產在中國經濟佔比較高，趙文利表示，這令內房風險更會得到高層的關注，處置上會更為堅決，不排除微調三道紅綫政策也會納入考慮之列。他又認為，是次爛尾樓風波不是在供樓的過程中收入下挫等因素造成，而是發展商不能按時交樓才斷供，故保交樓成為關鍵。市場信心取決於穩健的發展商能否成為行業中的中流砥柱，若具實力的房企能夠協助消化爛尾樓，例如代建，以加快風險處置，料可幫助行業更快回到平穩增長的軌道。

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斷供潮促使中央加快推出支持措施，令市場對內銀的憂慮增加，趙文利提到，外資長期對內房較為悲觀，並體現在內銀的估值上，「現在市場更多是等待拐點，風險會在某種程度暴露，看冰山有多大，但可能冰山沒有想像中大，不是系統風險，只是區部風險的釋放」。因此，不認為內房的問題會進一步拖累內銀的估值。

【專訪全文可見此】

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記者：袁諾曦、陳韻妍