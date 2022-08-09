美FBI突搜佛州海湖莊園 特朗普批不合理

美國前總統特朗普卸任後不改狂人本色，屢次捲入爭議。特朗普近日發出聲明確認，聯邦調查局（FBI）探員突然搜查位於佛羅里達州的寓所，批評當局做法不必要亦不合理。消息人士指出，搜查可能與白宮內的機密資料有關。

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特朗普（Donald Trump）周一（8日）發表聲明，承認有FBI探員去到佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）搜查，更稱自己的夾萬甚至被打開。特朗普形容FBI行動如襲擊，指大批探員包圍及佔領莊園。

據悉，搜查發生時特朗普不在海湖莊園內。特朗普表明，自己配合有關聯邦部門的工作後卻在未有提前通報下突然遭搜查，批評行動不合理，亦不必要。

兩名消息人士透露，有人指控特朗普卸任後，其幕僚不當地取走15盒白宮的總統紀錄，部分涉及機密內容，更有指特朗普方摧毀部分文件。消息人士指出，搜查維時數小時，有指FBI的搜查包括找出紀錄的下落。

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特朗普代表律師鮑勃（Christina Bobb）確認，FBI已取走文件。鮑勃指特朗普及其法律團體配合FBI及司法部的每一步，而FBI卻在未有事前通報下「突襲」及取去文件。

FBI﹑美國檢察總長辦公室及佛羅里達州南區地方法院未有回應事件，司法部發言人拒絕回應。海湖莊園身處的棕櫚灘警局及美國特勤局人員則要求向FBI查詢，而拜登（Joe Biden）政府高層據報亦未獲事前通報今次突擊搜查。

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責任編輯：吳漢培