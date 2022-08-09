【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已陷入衰退　聯儲局明年將減息

▲ 【美國經濟】Cathie Wood：美國經濟已陷入衰退 聯儲局明年將減息

有科技股女股神之稱的Ark投資管理創辦人Cathie Wood認為，美國經濟已經陷入衰退，美國聯儲局將於明年開始減息，但旗下基金會繼續在經濟低潮時投資創新型公司。

Cathie Wood首次關閉旗下ETF【下一頁】

美國經濟已連續兩季負增長，出現技術性衰退，但國家經濟研究局（NBER）仍未確認美國經濟陷入衰退。Cathie Wood稱，雖然上周五公布的非農就業職位增長良好，但據反映較廣泛就業層面的數據顯示，近4個月就業市場已經放緩。

Ark基金減持Coinbase後 Coinbase股價彈八成

Ark旗下3隻基金上月出售逾141萬股Coinbase持股，Cathie Wood解釋，減持源於加密貨幣世界的監管存在不確定性，若Coinbase最終不向監管機構註冊，她不清楚會有多少隻加密貨幣需要下架，也不知悉Coinbase的運作模式會否在註冊後出現改變。

不過，自Ark減持Coinbase後，Coinbase股價升逾80%。Coinbase目前持有約710萬股加密貨幣，為全球最大的加密貨幣交易所。

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編輯：陳韻妍