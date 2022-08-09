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新特能源（01799）連日反彈 後市應該追定沽？

股市 10:33 2022/08/09

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光伏股新特能源 （01799） 早前由高位27.7元，輾轉跌至18.5元後，連日見反彈，周一（8日）再逆市升5.2%至20.5元。青姐認為新特估值跌到夠平，後市可如何部署？記得收看今集《青姐話》有詳細分析。（ 速睇點選 15：40 – 20：10 ）

記得收看今集：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

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欄名 : 3分鐘睇股

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