新特能源（01799）連日反彈 後市應該追定沽？ 股市 10:33 2022/08/09 分享： 分享： 光伏股新特能源 （01799） 早前由高位27.7元，輾轉跌至18.5元後，連日見反彈，周一（8日）再逆市升5.2%至20.5元。青姐認為新特估值跌到夠平，後市可如何部署？記得收看今集《青姐話》有詳細分析。（ 速睇點選 15：40 – 20：10 ） 記得收看今集：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相 更多精彩節目， 即click： 【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？ 【ET開市直擊】減隔離日數有冇炒作 科技股跌夠未？ 【ET財智Talk】亂世投資攻略 鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 恒指20000點攻防戰 炒上下波幅怎操作 2022/08/08 恒指20000點攻防戰 炒上下波幅怎操作 中芯（981）、華虹半導體（1347）升完未？ 短中長綫追揸沽策略 2022/08/08 中芯（981）、華虹半導體（1347）升完未？ 短中長綫追揸沽策略 利福國際Sogo母企（1212）私有化能否成功？ 持貨逃生策略怎部署 2022/08/08 利福國際Sogo母企（1212）私有化能否成功？ 持貨逃生策略怎部署 美團（3690）業績前後買賣策略 目標+止蝕位話你知 2022/08/08 美團（3690）業績前後買賣策略 目標+止蝕位話你知 吉利（0175）前景分析 造淡熊證 vs Put輪誰更值博 2022/08/08 吉利（0175）前景分析 造淡熊證 vs Put輪誰更值博 你可能感興趣 恒指20000點攻防戰 炒上下波幅怎操作 12:16 2022/08/08 恒指20000點攻防戰 炒上下波幅怎操作 中芯（981）、華虹半導體（1347）升完未？ 短中長綫追揸沽策略 13:02 2022/08/08 中芯（981）、華虹半導體（1347）升完未？ 短中長綫追揸沽策略 利福國際Sogo母企（1212）私有化能否成功？ 持貨逃生策略怎部署 14:44 2022/08/08 利福國際Sogo母企（1212）私有化能否成功？ 持貨逃生策略怎部署 最新專欄文章 更多 iPhone 14即將推出蘋果（美：AAPL）前景港股 相關手機板塊分析 2022/08/08 iPhone 14即將推出蘋果（美：AAPL）前景港股 相關手機板塊分析 內需股有支持 華潤啤酒（0291）vs蒙牛乳業 （2319）前景分析 2022/08/08 內需股有支持 華潤啤酒（0291）vs蒙牛乳業 （2319）前景分析 通關概念可炒？收租股九倉（1997）、恒隆地產（0101）、希慎興業（0014）怎部署 2022/08/08 通關概念可炒？收租股九倉（1997）、恒隆地產（0101）、希慎興業（0014）怎部署 中電（00002）績後追揸沽策略 作為收息之選有何憂慮 2022/08/08 中電（00002）績後追揸沽策略 作為收息之選有何憂慮 美團（3690）業績前後買賣策略 目標+止蝕位話你知 2022/08/08 美團（3690）業績前後買賣策略 目標+止蝕位話你知 純利 撈貨 上升空間 大行報告 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底 目標價