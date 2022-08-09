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【得獎名單】「每日股獎」得獎名單揭盅 - 8月8日

Hot Talk 10:34 2022/08/09

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《香港經齊日報》有獎遊戲「全民股獎」第二階段遊戲「每日股獎」8月8日得獎名單如下：

  • 1.user127036553
  • 2.KJC1208
  • 3.user127249341

恭喜以上3位得獎者，每位得獎者可獲得港幣300元現金獎。主辦單位於2022年8月1日起至2022年8月31日期間，按得獎者提供的聯絡電郵發出領獎通知書，通知領獎方法。想參加「每日股獎」贏取港幣300元，立即【按此

「每日股獎」遊戲詳情↓↓

於2022年8月1日至8月19日期間逢港股交易日，即期間內共進行15次。若期間因外在因素觸發停市，則期間內遊戲次數會順延下一個開市日。

每次遊戲開始時間為09：00開始，同日14：00結束

主辦單位會於每次遊戲時間開始時，於《香港經濟日報》手機應用程式上載一條問題，參加者須於每次遊戲時間結束前，於《香港經濟日報》手機應用程式的「個股評論」區留言講低答案。

於主辦單位系統內紀錄最先答中的參加者為勝。

「每日股獎」問題及答案：

日期 問題 答案
8月9日（周二） 以今日港股收市價計，你估計今日主板成交額為多少港元？（最準確或最接近） ---
8月8日（周一） 中電控股 （00002） 今日公布業績，以今日港股收市價計，你估計中電控股收市價是多少？（最準確或最接近） 65.95元
8月5日（周五） 你估計港股國企指數今日收市價為多少？（最準確或最接近） 6902點
8月4日（周四）  阿里巴巴 （09988） 股價走勢反覆，以港股今日收市價計，你估阿里巴巴收市價是多少？（最準確或最接近） 95港元
8月3日（周三） 你估計港股恒生科技指數今日收市價為多少？（最準確或最接近） 4246點
8月2日（周二） 港燈 （02638） 今日公布業績，你估計港燈股價於今日港股收市價是多少？（最準確或最接近） 7.07港元
8月1日（周一） 港股8月開局，以今日收市價計，你估計恒生指數會上升或下跌多少點？（最準確或最接近） 9點

 

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欄名 : 「每日股獎」得獎名單

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