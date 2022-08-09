OTO消費券最高增值50%

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最新推出嘅OTO GoGo 鬆(VN-01)體積細小可摺疊嘅設計最啱小型家庭，2人家庭以HK$4,000消費券購買，只需加HK$1,992就可以帶佢返屋企慰勞吓另一半！



想擁有更全方位嘅按摩，搖住享受，OTO Rockie Premium按摩椅(RK-13) 就啱晒喇！2人以HK$4,000消費券購買，只需加HK$900(12個月分期)就可以擁有！

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推廣期至2022年8月31日



(特約)