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OTO消費券最高增值50%

都會情報 10:50 2022/08/09

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消費券又嚟喇！今次OTO有咩着數? 以消費券付款我哋會幫你倍大消費券金額，最高增值50%，仲可以夾埋屋企人嘅消費劵一齊買按摩椅(上限2人)，著數齊齊開心share，結算金額最高即時扣減HK$2,000！

OTO暢銷小型產品No.1 一定非 OTO 3D 頸背鬆Plus(UB-78)莫屬，共有14個3D雙向按摩球，就好似14隻手幫您按摩咁，以HK$2,000消費券付款，只需加HK$1,284就可以擁有佢！

最新推出嘅OTO GoGo 鬆(VN-01)體積細小可摺疊嘅設計最啱小型家庭，2人家庭以HK$4,000消費券購買，只需加HK$1,992就可以帶佢返屋企慰勞吓另一半！

想擁有更全方位嘅按摩，搖住享受，OTO Rockie Premium按摩椅(RK-13) 就啱晒喇！2人以HK$4,000消費券購買，只需加HK$900(12個月分期)就可以擁有！

快啲把握呢個優惠，嚟OTO門市睇吓啱您心水嘅產品啦！

*受條款約束

OTO客戶服務熱線: 2549 4611
推廣期至2022年8月31日 

(特約)

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