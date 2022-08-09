【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）

▲ 【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售 保證息加碼至4厘、iBond續穿票面值

第七批銀色債券即將開售，金管局公布，新一批銀色債券會在2022年8月23日至9月2日接受認購，並於9月14日發行。銀色債券年期3年，每半年派息一次，每手入場費一萬元。一如早前預告，該批適用60歲或以上香港市民的零售債券，保證息率會由去年的3.5厘再加碼至4厘，繼續以香港通脹率為浮息標準，以較高者為派息水平。

第七批銀色債券目標發行額為350億元，最多可加碼至450億元。銀色債券設有認購上限，每位投資者最多只可投資100萬元。

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2022年發行銀色債券適用於1963年或之前出生香港居民

金管局補充，最新一批銀色債券適用於2023年或之前滿60歲的香港居民，相當於1963年或之前出生。市民可在20間配售銀行、27間指定證券經紀認購債券。中國銀行（香港）及香港上海滙豐銀行繼續為政府債券計劃下所委任的零售部分聯席安排行。

與iBond不同，銀色債券不設二手市場，市民在債券到期前只可向政府賣出債券，政府會以原價及相應的累計利息贖回債券。

金管局：上調保底息基於不確定環境下 讓長者有安心投資產品選擇

金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊表示，今批銀債設計和條款，已作仔細討論，亦考慮了因素包括以往發行銀債經驗、市況、後市數據，聽取聯席安排行等意見，保底息而言，目前宏觀環境有很多不明朗因素，疫情發展、經濟復蘇和發展多不確定性。發行銀債是希望促進本地債市發展，以及冀讓較年長的市民可於不確定的投資環境下，有安心的投資產品選擇。故認為保底息設於4厘是適合。

至於目標發行額加碼，陳家齊稱，是考慮過往認購安排和反應，希望有興趣而合資格的市民可盡量抽到多些銀債，而受惠較高保證回報的息率。

中銀：認購多於30手是穩妥做法

被問銀債投資內容，陳家齊說，所有政府發債收得款項要放入債券基金，而後者是放在外匯基金內的一項投資。該債券基金2009年成立至今，多年以來外滙基金給予債券基金的回報都是正數，且多年來已滾存良好盈餘，故今次銀債還本付息上市民可放心。目前合資格市民方面，按統計處去年底臨時數字，60歲或以上人口約有210萬。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今批銀債認購人數超過上批26萬的機會大，保底息率吸引，若合資格客戶資金充裕，認購多於30手是穩妥做法，目前該行預計香港通脹溫和回升，短期而言是2至3%通脹，故債券投資期內獲派浮息機會不高。

美國加息 iBond跌穿票面值

隨美國加息力度超預期，現時在香港市場流通、保證息率2厘的2023年到期通脹掛鈎債券 （04239） 及2024年到期通脹掛鈎債券 （04246） ，最新二手市場價格都低於100元發行價。今年開售的零售綠色債券保證息提高至2.5厘，惟二手市場價格同樣低於發行價格。

美國3年期國庫債券從今年初僅1厘水平，最新升至3.14厘，更勝現行香港iBond、零售綠債保證息率，但與銀色債券保證息率仍有一定距離。

（第二版加入金管局及中銀comment）

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編輯：麥德銘