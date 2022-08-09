▲ 【銀色債券】金管局下午公布第七批銀色債券銷售詳情 保證息加碼至4厘、iBond續穿票面值

第七批銀色債券即將開售，金管局公布，將於今日下午4時舉行發布會交代銀色債券銷售詳情。財政司司長陳茂波早前表示，該批適用於60歲以上香港市民的零售債券，保證息率將會由去年的3.5厘再加碼至4厘，續以香港通脹率為浮息標準，以較高者為派息標準。

第七批銀色債券發行額也會加碼至最多450億元，較預算案預告的350億元，多出100億元。中國銀行（香港）及香港上海滙豐銀行，繼續為政府債券計劃下所委任的零售部分聯席安排行。

美國加息 iBond跌穿票面值

隨美國加息力度超預期，現時在香港市場流通、保證息率2厘的2023年到期通脹掛鈎債券 （04239） 及2024年到期通脹掛鈎債券 （04246） ，最新二手市場價格都低於100元發行價。

今年開售的零售綠色債券保證息提高至2.5厘，惟二手市場價格同樣低於發行價格。

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編輯：麥德銘