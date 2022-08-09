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【港股市況】恒指黑期跌約5點　道指期貨升74點（不斷更新）

股市 08:06 2022/08/09

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港股市況不斷更新

港股料低開。美股續個別發展，大市今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開62點，恒指料開報19983點。滙豐 （00005） ADR折合報51.72元，較港收市價低0.08元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報296.8元，較港收市價低2.6元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.14元，較港收市價高0.34元或0.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析｜軟銀減持阿里】軟銀集團用阿里持股「撳」多少錢？上季減持幾多阿里大貨？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：02】恒指黑期跌約5點，報20063點；道指期貨升74點，報32866點。

【07：49】【新股IPO】香港匯德收購擬8月15日掛牌　將成港第3隻SPAC

【07：45】【新股IPO】檸萌影視9857下限定價未獲超額認購　一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接約30億港元沽盤　銀行體系結餘將跌至1261.98億元（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報19983點，跌62點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報51.72元，較港收市價低0.08元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報296.8元，較港收市價低2.6元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.14元，較港收市價高0.34元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股反覆，道指最多升306點，收市僅升29點，報32832點；標指與納指倒跌，標指收跌5點，報4140點；納指跌13點或0.1%，報12644點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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