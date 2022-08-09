【港股市況】恒指午後再轉跌　財政司司長辦公室澄清未有放寬物業印花稅討論及計劃　地產股升幅收窄（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股續個別發展，恒生指數開報20039點，輕微低開6點，早段曾跌近200點。其後在本港地產股，以及阿里巴巴 （09988） 反彈帶動下，大市一度倒升逾200點。惟財政司司長辦公室其後澄清，未有放寬物業印花稅的討論及計劃，本港地產股午後升幅顯著收窄，大市升勢亦回順，升不足100點。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：33】電力股潤電 （00836） 跌逾4%；中國電力 （02380） 跌逾2%；龍源電力 （00916） 跌0.9%，破底低見11.42元。

【14：26】造車新勢力個別發展，理想汽車 （02015） 跌近3%；蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 分別升逾1%。

【14：16】恒指最新於20000點關口窄幅上落，報20024點，跌21點；科指跌0.8%，報4299點。

【13：53】【中電002】中電CEO藍凌志：向政府提交批准興建海上風電項目的建議 捕捉再生能源成本下降機遇

【13：47】港股最新轉跌2點，報20042點。

【13：30】大市升幅收窄至約54點，報20100點；科指轉跌0.4%，報4318點。

【13：30】【業績│環保股】光大綠色環保上半年少賺47%、息減近五成至3.6仙 內地疫情令原材料成本大增及需求下降

【13：27】汽車股逆市向下，比亞迪 （01211） 跌0.3%；吉利 （00175） 跌0.8%；長汽 （02333） 跌近2%；廣汽 （02238） 則暫無升跌。

【13：16】阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊（000700）升0.8%；美團 （03690） 跌1%；小米 （01810） 回軟跌0.2%；京東 （09618） 跌逾2%。

【13：10】新世界 （00017） 最新升近3%；恒地 （00012） 升1%；新地 （00016） 、長實 （01113） 升2%；信置 （00083） 升0.3%。

【13：06】財政司司長辦公室發言人表示：針對有報道指政府考慮放寬物業印花稅，政府澄清，沒有相關討論，並明確指出沒有任何相關計劃，大市升幅收窄至約80點。

【13：04】港股升幅收窄至約100點。

【13：02】新世界 （00017） 午後升逾5%；恒地 （00012） 、長實 （01113） 升逾3%；新地 （00016） 升逾4%；信置 （00083） 升1%。

【13：01】港股午後初段升約150點，報20195點；科指升0.2%，報4345點。

【12：32】利興發展 （00068） 公布，集團預期中期轉虧為盈，錄得淨溢利約1.26億元，相比於去年同期股東應佔虧損約4600萬元。

【12：17】美佳音控股 （06939） 預期中期公司擁有人應佔純利將按年增約1.55倍，公司擁有人應佔經調整純利（不包括上市相關開支及捐款）按年增加約13%。

【12：16】中國光大綠色環保 （01257） 公布，中期純利3.72億元，按年跌47.03%，派中期息3.6仙。

【12：00】恒生指數半日升182點，報20228點，成交500億元。恒生科技指數升0.5%，報4359點。本港地產股造好，新世界 （00017） 升6%；恒地 （00012） 升逾3%；新地 （00016） 升近4%。阿里巴巴 （09988） 反彈逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【11：48】恒指中午收市前升約190點，報20236點；科指升0.7%，報4364點。

【11：46】港交所 （00388） 逆市偏軟，惟跌幅收窄，最新跌0.1%，報355.8元，今早曾低見348.2元。

【11：46】【中資券商股】招商證券從事投行類業務盡職調查不充分 被深圳證監局發警示函

【11：39】小米 （01810） 轉升0.2%。小米CEO雷軍宣布將於8月11日晚上7時發布新一代折疊旗艦機小米MIXFold2。

【小米手機】小米雷軍：新一代折疊旗艦手機小米MIXFold2 將於周四晚上7時發布

【11：34】大市升近200點，報20245點，阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升近1.5%；美團 （03690） 跌0.1%。

【11：33】【颱風消息】天文台改發3號風球 料至少維持至下午6時

【11：31】阿里巴巴 （09988） 反彈幅度擴大至近3%，高見91.5元，恒指最新升160點，報20206點；科指升0.4%，報4350點。

【11：31】內地股市半日向上，上證半日升0.3%；深證升0.2%；創業板指升0.7%。

【11：30】【港元拆息】HIBOR連續2日全線升 1個月HIBOR報1.54554厘、續創27月新高

【11：22】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至近2.5%，高見91元；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 跌0.8%。科指轉升0.1%，報4341點。

【11：21】滙豐 （00005） 最新靠穩升0.3%；友邦 （01299） 升逾1%。

【11：16】新世界 （00017） 升逾5%；恒地 （00012） 升近5%；新地 （00016） 升逾3%；長實 （01113） 升逾2%；信置 （00083） 升逾1%。

【香港樓市】葉劉淑儀：考慮免除內地買樓人士雙重印花稅、地產股即彈 恒地新世界升5%

【11：15】港股最新倒升100點，報20146點。

【11：13】阿里巴巴 （09988） 最新反彈近2%，高見90.65元；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 跌幅收窄至逾1%。恒指升70點，報20116點；科指跌0.5%，報4313點。

【11：12】大市最新轉升6點，報20052點。

【11：10】恒指跌幅收窄至約27點，報20018點，20000點關口失而復得。

【11：07】本港地產股升幅進一步擴大，新世界 （00017） 升逾4%；恒地 （00012） 升逾3%；新地 （00016） 升近3%；長實 （01113） 升逾2%；信置 （00083） 升0.9%。行政會議召集人葉劉淑儀表示，考慮免除內地買家雙重印花稅。

【11：05】快狗打車 （02246） 反彈近25%，高見6.31元，成交3601萬元

【11：01】新世界 （00017） 升幅擴大至逾3%；恒地 （00012） 、新地 （00016） 升逾2%；信置 （00083） 升0.7%；長實 （01113） 升逾1%。

【10：59】【內房危機】建銀趙文利：中央倘力保交樓「金九銀十」或復甦 內房觸發系統性風險較低

【10：58】天齊鋰業 （09696） 升幅擴大至逾6%，高見86.4元破頂。

【10：52】恒指跌75點，報19970點；科指跌1.1%，報4286點。

【10：49】本港地產股短綫拉升，恒地 （00012） 、新地 （00016） 升逾1%；新世界 （00017） 升逾2%；信置 （00083） 升0.3%；長實 （01113） 升1%。

【10：47】日前獲深交所納入港股通標名單的天齊鋰業 （09696） ，股價升4%，破頂高見84元，成交2.1億元。

【10：45】快狗打車 （02246） 最新反彈逾15%，高見5.96元。

【10：38】大市跌幅再擴大至逾百點，報19911點，跌134點。

【10：32】阿里巴巴 （09988） 升1%，為ATMX中表現最好。

【10：28】除聯通 （00762） 績後升近3%外，另外兩隻中資電訊股亦逆市上揚，中移動 （00941） 升近1%；中電信 （00728） 升逾1%。

【10：24】神華 （01088） 最新升逾4%，高見22.75元；中煤能源 （01898） 升6%，高見6.38元；兗礦能源 （01171） 升逾3%，高見26.9元。

【10：21】阿里巴巴 （09988） 最新回升0.6%，報89.35元。

【10：16】三桶油逆市向好，中海油 （00883） 升1%；中石油 （00857） 升0.6%；中石化 （00386） 升0.3%。

【10：15】快狗打車 （02246） 連彈第2日，股價今早逆市升逾12%，高見5.74元，成交1125萬元。

【10：10】港股早段曾跌最多189點，低見19856點，最新跌幅收窄至約88點，報19957點。科指跌近1%，報4293點。

【10：07】碧桂園 （02007） 破底低見2.47元後反彈倒升逾1%，高見2.58元；碧桂園服務 （06098） 逆市升逾3%，高見14.8元。

【10：02】煤炭股逆市續揚，神華 （01088） 升近2%；中煤 （01898） 升近4%；兗礦能源 （01171） 升逾1%。

【09：56】佳源國際 （02768） 升幅擴大至15%，高見0.255元，成交1.2億元。

【09：53】阿里巴巴 （09988） 最新轉跌0.3%；騰訊 （00700） 跌0.8%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%；京東 （09618） 跌3%。

【09：50】大市跌幅擴大至約100點，低見19944點。

【09：50】【銀色債券】金管局下午公布第七批銀色債券銷售詳情 保證息加碼至4厘

【09：48】新東方在綫 （01797） 股價反彈，逆市升3%，高見20.45元。新東方在綫、抖音電商齊齊否認限流傳聞。

【新東方在綫】新東方在綫、抖音電商齊否認限流傳聞

【09：47】恒指最新跌約69點，報19975點，跌穿20000點關口；科指跌0.8%，報4300點。

【09：46】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.7%；騰訊 （00700） 升近0.1%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌近2%；京東 （09618） 跌逾2%。

【09：44】小米 （01810） 早段跌近2%，低見11.54元。

【小米1810】印度擬限制中資手機生產商售低價手機 小米等中資手機品牌料受衝擊

【09：42】華人置業 （00127） 發盈喜，股價升5%，高見2.27元。華置預期中期溢利介乎7.8億至9.6億元，相對去年同期錄得虧損3700萬元。

【盈喜盈警】華置料中期收入按年增最多68%、扭虧賺最少7.8億元 一文看清企業數據（不斷更新）

【09：39】佳源國際 （02768） 預期中期純利將按年跌約55%至75%，佳源國際股價未受消息影響，股價升近8%，高見0.236元。

【09：38】丘鈦 （01478） 上半年純利按年跌70.9%至1.7億元人民幣，惟股價績後升逾1%，高見4.55元。

【業績︱手機設備股】丘鈦科技上半年少賺71% 不派息 收入減少24%

【09：37】嘉耀 （01626） 乾升1.2倍，高見1.68元，僅涉11萬元。

【09：37】港股開市後曾轉升，最新報20023點，跌22點。

【09：35】吉利 （00175） 、長汽 （02333） 分別升逾1%。

【吉利175】吉利7月銷量按年升24%至逾12萬部

【汽車股】長汽7月銷量按年增11% 新能源車銷售逾1萬輛

【09：28】研祥智能 （02308） 復牌高開逾7%。研祥智能公布董事長陳志列夫婦持有的深圳市研祥智慧科技股份作為要約人提出以每股H股註銷價1.75元方式進行吸收合併及撤銷上市地位，作價較停牌收報1.52元溢價約15.13%。

【09：24】聯通 （00762） 績後造好升逾2%，聯通中期純利109.57億元人民幣，按年增19.5%；派中期息0.165元人民幣（相當約0.19149港元），按年升37.5%。

【業績｜電訊股】聯通半年多賺19.5% 中期息增派37.5%至0.165人幣、周息率約8厘（第二版）

【09：22】恒生指數開報20039點，跌6點。恒生科技指數跌0.2%，報4326點。ATM逆市穩，其中阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%；騰訊 （00700） 升0.2%；美團 （03690） 升近0.1%；京東 （09618） 跌逾2%。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴已向聯交所申請香港雙重主要上市 將舉行股東大會修訂公司章程

【09：13】期指開報20000點，跌7點。

【08：48】RIMBACO （01953） 開市前公布短暫停牌。

【08：48】研祥智能 （02308） 今早復牌。

【08：02】恒指黑期跌約5點，報20063點；道指期貨升74點，報32866點。

【07：49】【新股IPO】香港匯德收購擬8月15日掛牌 將成港第3隻SPAC

【07：45】【新股IPO】檸萌影視9857下限定價未獲超額認購 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接約30億港元沽盤 銀行體系結餘將跌至1261.98億元（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報19983點，跌62點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報51.72元，較港收市價低0.08元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報296.8元，較港收市價低2.6元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.14元，較港收市價高0.34元或0.4%。

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【07：30】美股反覆，道指最多升306點，收市僅升29點，報32832點；標指與納指倒跌，標指收跌5點，報4140點；納指跌13點或0.1%，報12644點。

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責任編輯︰梁浩碩