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【新股IPO】香港匯德收購擬8月15日掛牌　將成港第3隻SPAC

新股IPO 07:49 2022/08/09

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【新股IPO】香港匯德收購擬8月15日掛牌　將成港第3隻SPAC

繼特殊目的收購公司（SPAC） Vision Deal HK Acquisition （07827） 6月掛牌後，香港匯德收購 （07841） 公布，將予發售100,050,000股特殊目的收購公司股份，以及50,025,000份特殊目的收購公司權證 （04841） 在聯交所主板上市，每股特殊目的收購公司股份10元，每2股特殊目的收購公司股份獲發1份特殊目的收購公司權證，預期將於8月15日（周一）主板買賣，將成本港第3隻上市SPAC。

匯德收購表示，特殊目的收購公司股份每手為11.5萬股，每手買賣單位的初始價值為115萬元。特殊目的收購公司權證將以每手買賣單位57,500份特殊目的收購公司權證進行買賣。

主席陳德霖、行政總裁曾璟璇及巨溢分別持有公司股份51%、32%及17%。當中，巨溢由曾璟璇、黃書雅及曾慶淳於2014年共同創立，目前由黃書雅全資持有。

【新股IPO】陳德霖曾璟璇發起SPAC香港匯德通過上市聆訊　為第三隻SPAC闖關成功

【新股IPO】Vision Deal周五登陸港股、將成港第二隻SPAC　畢馬威：SPAC活躍度隨新股市場偏向淡靜（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 特殊目的收購公司（SPAC） IPO

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