【新股IPO】檸萌影視9857暗盤收跌　一手帳面最多蝕90元（附分配結果連結）

▲ 【新股IPO】檸萌影視9857下限定價未獲超額認購 一手中籤率100%（附分配結果連結）

檸萌影視（新上市編號：09857）暗盤下跌，在耀才暗盤交易場跌幅最少，收報27.7元，較招股價27.75元低0.2%，一手帳面蝕5元。在輝立收報27.05元，較招股價低2.5%，富途收報26.85元，較招股價低3.2%，一手帳面分別蝕70及90元。

檸萌影視以每股27.75元定價，為招股價範圍27.75元至33.3元的下限定價，集資淨額3.2億元，一手中籤率100%，人人有份。檸萌影視將於8月10日掛牌。【分配結果連結】

檸萌影視於香港公開發售部分共錄得2036人認購，未獲超額認購，僅認購相當於香港公開發售項下初步可供認購的約0.81倍。至於國際發售部分則獲輕微超額認購，超購0.38倍。



所得款項約10%將分配至進一步擴展IP庫；50%分配至進一步製作其版權劇；15%分配至開拓新興商機；15%分配至尋求戰略投資及收購機會；10%作一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩