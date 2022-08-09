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【ET開市直擊】減隔離日數有冇炒作 科技股跌夠未？（附time code）

股市 11:04 2022/08/09

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本港政府修訂入境隔離及檢疫安排，由周五（12日）起，抵港人士只須於酒店隔離3日及作4日居家醫學監察，國泰航空 （00293） 逆市收升逾1%，相關措施有沒有炒作空間？科技股齊跌，阿里巴巴 （09988） 跌超過4%，騰訊跌逾3%，拖累恒指險失20000點水平，科技股跌到幾時？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

Time code
00：22 - 美股焦點及上日表現
01：11 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
02：20 - 亞太股市早段市況速報
02：49 - 市場觀望周三公布CPI數據  料增幅按年回落
05：02 - 港股上日市況速覽+北水盤路
06：39 - 港滙疲弱資金流出   市場觀望下半年內地公布新一輪穩經濟措施
07；15 - 恒指19500-20300點之間整固    通關吸引資金流入港股機會較大 
08：37 - 海外抵港酒店及家居隔離「3+4」   待再縮減隔離觀察期始有利旅遊業
11：25 - 東瀛遊 （06882） 幾錢吸納值博？
12：03 - 美國續加息、債息上升不利科技股   睇淡科技股只宜少注試水溫   
15：05 - 造淡科技股可揀騰訊 （00700）  北水減少流入調整幅度將更大
16；31 - 資金流入吉利汽車 （00175） 比長城汽車 （02333） 機會高   吉利新能源車銷量較理想
19：05 - ET個股推介：國泰航空 （00293）
20：45 - 港股開市初段市況速報 
23：55 - 觀眾問股：置富產業信託 （00778） 7元買入如何部署？   
25：14 - 觀眾問股：東航 （00670） 未有貨幾錢可買入？上望幾多？
26：33 - 觀眾問股：吉利 （00175） 20元買入可溝貨？
27：57 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347） 25元追入應止賺？
29：20 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 現價可追入？
31：25 - 港股、A股開市早段市況速報
32：07 - 觀眾問股：中移動 （00941） 49.35元買入點操作？ 應等業績？
33：40 - 觀眾問股：點睇收息ETF GX恒生高股息率 （03110） ？  買它定電訊及內銀股較好？
35：28 - 觀眾問股：建行 （00939） 、郵儲銀行 （01658） 現價值得買？ 哪隻較佳？
37：56 - 中電 （00002） 公布業績上半利盈轉虧  可考慮買入收息？
40：00 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 15元有貨點操作？
41：15 - 觀眾問股：創維 （00751） 3.76元買入要止蝕？
42：35 - 港股開市早段市況速報
42：52 - 消息股速報：華人置業 （00127） 、中國聯通 （00762） 、丘鈦科技 （01478） 、利福國際 （01212）
45：25 - 財經日誌提提你

*美國CPI周三出爐大市點走？立即重溫《開市追揸沽》*

 

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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