【ET開市直擊】減隔離日數有冇炒作 科技股跌夠未？（附time code）

本港政府修訂入境隔離及檢疫安排，由周五（12日）起，抵港人士只須於酒店隔離3日及作4日居家醫學監察，國泰航空 （00293） 逆市收升逾1%，相關措施有沒有炒作空間？科技股齊跌，阿里巴巴 （09988） 跌超過4%，騰訊跌逾3%，拖累恒指險失20000點水平，科技股跌到幾時？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

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00：22 - 美股焦點及上日表現

01：11 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02：20 - 亞太股市早段市況速報

02：49 - 市場觀望周三公布CPI數據 料增幅按年回落

05：02 - 港股上日市況速覽+北水盤路

06：39 - 港滙疲弱資金流出 市場觀望下半年內地公布新一輪穩經濟措施

07；15 - 恒指19500-20300點之間整固 通關吸引資金流入港股機會較大

08：37 - 海外抵港酒店及家居隔離「3+4」 待再縮減隔離觀察期始有利旅遊業

11：25 - 東瀛遊 （06882） 幾錢吸納值博？

12：03 - 美國續加息、債息上升不利科技股 睇淡科技股只宜少注試水溫

15：05 - 造淡科技股可揀騰訊 （00700） 北水減少流入調整幅度將更大

16；31 - 資金流入吉利汽車 （00175） 比長城汽車 （02333） 機會高 吉利新能源車銷量較理想

19：05 - ET個股推介：國泰航空 （00293）

20：45 - 港股開市初段市況速報

23：55 - 觀眾問股：置富產業信託 （00778） 7元買入如何部署？

25：14 - 觀眾問股：東航 （00670） 未有貨幾錢可買入？上望幾多？

26：33 - 觀眾問股：吉利 （00175） 20元買入可溝貨？

27：57 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347） 25元追入應止賺？

29：20 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 現價可追入？

31：25 - 港股、A股開市早段市況速報

32：07 - 觀眾問股：中移動 （00941） 49.35元買入點操作？ 應等業績？

33：40 - 觀眾問股：點睇收息ETF GX恒生高股息率 （03110） ？ 買它定電訊及內銀股較好？

35：28 - 觀眾問股：建行 （00939） 、郵儲銀行 （01658） 現價值得買？ 哪隻較佳？

37：56 - 中電 （00002） 公布業績上半利盈轉虧 可考慮買入收息？

40：00 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 15元有貨點操作？

41：15 - 觀眾問股：創維 （00751） 3.76元買入要止蝕？

42：35 - 港股開市早段市況速報

42：52 - 消息股速報：華人置業 （00127） 、中國聯通 （00762） 、丘鈦科技 （01478） 、利福國際 （01212）

45：25 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄