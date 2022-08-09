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【分析｜阿里巴巴】孫正義從阿里巴巴「撳」多少錢？軟銀上季減持阿里要點睇？

股市 12:33 2022/08/09

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【分析｜阿里巴巴】孫正義從阿里巴巴「撳」多少錢？軟銀上季減持阿里要點睇？

孫正義旗下軟銀集團（Softbank Group）近年密謀將阿里巴巴 （09988） 這隻金蛋套現。相對騰訊 （00700） 南非大股東Naspers、Prosus持續披露回購金額，令外界推算其出售騰訊持股規模，軟銀集團減持阿里巴巴更見迂迴，早年訂立遠期合約等方法減持，而非在市場拋售減持，明顯希望降低沽貨對阿里巴巴股價影響，令自身售股所得受損。

軟銀集團從未直接披露減持阿里巴巴的金額及股數，故外界只能在軟銀集團財報尋找蛛絲馬跡，從旁推測。

一般而言，訂立預付遠期合約後，預付遠期合約持有人（即股東）可以先收取相關股份的市價75%至90%（實際水平視乎雙方釐定），到期日後，預付遠期合約持有人可以選擇以現金或者股份交割。此外，雙方會預先設定一個交易價格區間，以便在交易期間避免股價突然暴跌。

軟銀旗下願景基金上季輸172億美元　孫正義指教訓太多數不清，看【下一頁】

軟銀集團涉阿里股份之預付遠期合約負債3276億港元

軟銀集團用阿里持股「撳」了多少錢？軟銀集團稱，截至上季末的負債表當中，涉及阿里巴巴股票預付遠期合約的負債約54,257億日元或約420億美元（約3276億港元），此外利用阿里巴巴持股的保證金貸款約8177億日元或63億美元（約490億港元）。

阿里2022年年報顯示，截至7月15日，軟銀持有阿里50.67億股普通股，持股比例為23.9%。軟銀首財報為4月至6月，以阿里巴巴6月底收市價111.9港元計算，有關股份市值為5670億港元。

以此推算，軟銀集團涉及阿里持股的預付遠期合約負債及保證金貸款合共3766億港元，相當於軟銀集團的阿里持股貨值約65%。

軟銀集團上季用阿里持股新訂立預付遠期合約籌105億美元 並用持股結算到期合約

上季軟銀集團利用阿里巴巴訂立預付遠期合約籌集104.9億美元（約818.22億港元），而自7月1日以來，軟銀集團今季利用此方法再套出68億美元（約530.04億元）。

不過，軟銀集團未有直接透露上季阿里幅度，但稱上季部分預付遠期合約到期，軟銀集團使用阿里巴巴股份結算，因此終止確認金融負債中約6,049億日元或46.88億美元（折合約365億港元）。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

 

相關文章：

【阿里巴巴9988】阿里巴巴升5%　懶理軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元

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記者：李哲毅

港股 美股 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988）

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