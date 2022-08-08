【新冠疫苗】BioNTech次季營收遜預期、股價挫一成　寄望新版疫苗重振需求

▲ BioNTech第二季營收遜預期。

在新冠疫苗訂單滯後之下，在美上市的德國藥廠BioNTech（美：BNTX）盈收第二季均遜預期。BioNTech次季收入大減近4成至32億歐元，較市場預測均值少約兩成；純利16.7億歐元，同樣按年倒退4成；季內攤薄後每股盈利6.45歐元，市場平均預期有7.44歐元。BioNTech第二季因疫苗或原料未被使用、到期等原因，錄2.47億歐元庫存減值。

BioNTech股價早段跌一成，報163.91美元。

展望今年餘下時間，分析指BioNTech收入極度依賴其針對Omicron變種之疫苗的推出。公司公佈，同時可針對原版新冠病毒及BA.4與BA.5變種病毒的疫苗，可望在今年10月面世，趕及在秋季的注射活動前推出。

新疫苗即將步入生產及診所試驗階段，BioNTech料推出後，疫苗需求第四季可望增加。BioNTech對手莫德納（美：MRNA）早前已公佈，將於秋季付運針對BA.4與BA.5變種的新版疫苗。

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責任編輯：余倩敏