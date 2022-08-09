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【港產美股】尚乘數科翻版、智富融資盤前吐近一成　美股掛牌兩日最多炒高60倍

股市 17:42 2022/08/09

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智富融資上周五掛牌首天升逾廿倍，周一早段再漲一倍。

本地細價股操作蔓延至美股，繼港產美股尚乘數科（AMTD Digital，美：HKD）半個間由7.8美元招股價爆升數百倍，惹起港美投資者關注，再有港產美股掛牌後不尋常地爆升。同屬香港金融企業的智富融資（Magic Empire Global Limited，美：MEGL），上周五以4美元掛牌，首日掛牌即炒升數十倍。智富融資周一高見249.94美元，收市急回至117美元。

智富融資在美股IPO新發行500萬股，集資約2000萬美元，公司總發行股本約2000萬股，上市時市值約8000萬美元。

智富融資上周五，一度抽升約58倍，高見235.95美元，收市回落至97美元，全日成交股數56.78萬股，涉及約8585萬美元。

智富融資周一正股時段一度抽升至249.94美元，其後又再高位回吐一半，以117美元收市，成交額增至1.48億美元。

按智富融資發行2000萬股推算，公司最新市值達23.4億美元。

智富融資周二美股盤前反覆跌9%，仍達100美元以上。

智富融資成立至今只完成8個上市保薦人項目

根據智富融資的營運實體Giraffe Capital之官網簡介，其辦公室位於中環，公司提供全面企業融資服務，協助已發展成熟的中小型企業客戶進入國際資本市場，以打造全方位的融資平台。簡介又提到，公司提供一條龍的企業融資服務，由上市前融資，上市保薦，上市後的合規顧問及各類交易的財務顧問。

不過，智富融資業務似乎不算活躍，成立至今只完成8個上市保薦人項目，當中5個都是創業板股份。其有份參與的主板掛牌股份，有前稱深藍科技的帝王實業控股 （01950） 、飛揚集團 （01901） ，以及新昌創展 （01781）

以收入及員工數目計，智富融資也與其市值難以匹配。公司去年收入220萬美元，員工數目為9名。

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責任編輯：余倩敏

創業板 美股 創業板 帝王實業控股（01950） 飛揚集團（01901）
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