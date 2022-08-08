【港產美股】尚乘數科翻版　智富融資掛牌首天爆升逾廿倍、周一早段曾漲一倍

▲ 智富融資上周五掛牌首天升逾廿倍，周一早段再漲一倍。

本地細價股操作蔓延至美股，繼港產美股尚乘數科（AMTD Digital，美：HKD）由7.8美元招股價爆升數百倍，至上周最高逾2000美元後，再有港產美股掛牌後以不尋常速度急升。智富融資（Magic Empire Global Limited，美：MEGL）上周五以4美元赴美掛牌後，一度抽升約58倍，高見235.95美元。

被內媒形容為「妖股」的智富融資，以中概股身份赴美上市，掛牌首天以97美元收市，較招股價錄逾23倍升幅，成交股數為56.78萬股。按智富融資發行2000萬股推算，上市首天市值達19.4億美元。

本周一亦即智富融資上市第二天，其股價再接再厲延續升勢，早段曾升1.3倍高見232.75美元。

成立至今只完成8個上市保薦人項目

根據智富融資的營運實體Giraffe Capital之官網簡介，其辦公室位於中環，公司提供全面企業融資服務，協助已發展成熟的中小型企業客戶進入國際資本市場，以打造全方位的融資平台。簡介又提到，公司提供一條龍的企業融資服務，由上市前融資，上市保薦，上市後的合規顧問及各類交易的財務顧問。

不過，智富融資業務似乎不算活躍，成立至今只完成8個上市保薦人項目，當中5個都是創業板股份。其有份參與的主板掛牌股份，有前稱深藍科技的帝王實業控股 （01950） 、飛揚集團 （01901） ，以及新昌創展 （01781） 。

以收入及員工數目計，智富融資也與其市值難以匹配。公司去年收入220萬美元，員工數目為9名。

至於較智富融資更早上市也更早爆升的尚乘數科，周一早段則跌23.6%，但股價仍報540美元，高招股價近70倍。

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責任編輯：余倩敏