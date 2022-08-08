▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴已向聯交所申請香港雙重主要上市 將舉行股東大會修訂公司章程

阿里巴巴 （09988） 宣布，已正式向聯交所申請由第二上市變更為香港雙重主要上市，聯交所周一（8日）發出收悉確認。阿里巴巴表示，會在籌備香港主要上市過程中修訂公司章程、提名及公司治理委員會人員組成等，以遵守雙重主要上市相關的香港上市規則。阿里重申，預計2022年底前完成轉換。

阿里巴巴提到，由於公司目前作為第二上市發行人被豁免及寬免部分上市規則，籌備香港主要上市時要作出相應的必要安排，以使公司能遵守適用於雙重主要上市發行人的相關香港上市規則。

阿里巴巴申請轉為香港主要上市、料年底完成 憧憬港股通解禁，看【下一頁】

阿里：要舉行EGM處理修訂公司章程、新股權激勵計劃等

阿里巴巴提到，須要股東特別大會上獲股東批准特定事宜，包括為遵守香港上市規則附錄三而擬修訂公司章程，但有關其不同投票權架構及股東大會召開要求門檻的相關條文除外；以及擬授出股份回購授權及發行授權。

其次是阿里要遵守根據聯交所7月29日刊發「建議修訂有關上市發行人股份計劃的《上市規則》條文的諮詢總結」所提到修訂後的香港上市規則第17章的新股權激勵計劃，而該股權激勵計劃也須在股東特別大會上獲股東批准。

將修訂內部政策 更新董事進證券交易行為守則

此外，阿里須要修改提名及公司治理委員會人員組成，以遵守香港上市規則第3.27A條 以及董事會委員會章程，以遵守香港上市規則附錄十四。同時，阿里要委任第二名授權代表，任期要在主要轉換日期起生效。

最後阿里要修訂的內部政策，例如更新有關董事進行證券交易的行為守則，使其條款不遜於香港上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的 標準守則》，以及更新有關阿里自身股份購買限制、須予公佈的交易及關連交易的政策。

若無法完成 聯交所可要求推遲主要轉換日期

阿里巴巴提到，如果在主要轉換日期無法及時證明完全遵守任何適用的香港上市規則，香港聯交所可要求推遲主要轉換日期。

【阿里巴巴大股東】軟銀旗下願景基金上季輸172億美元 孫正義指教訓太多數不清（第二版）

【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季收入持平兼經調整盈利跌3成 但仍好過預期（第二版）