▲ 【電子消費券2022】八達通現可查消費券 「合資格消費」 確保11.30前用盡可領尾期1000蚊

第二階段5000元的電子消費券於周日分批派發，由於消費券不適用於政府罰款、牌照費、隧道費、以及水費、電費、煤氣費等，有時用戶即使八達通等電子錢包餘額清零，但實際上可能未用盡消費券，隨時千元尾數拎唔到。

八達通宣布推出新服務，方便市民以及替其家人透過八達通App及八達通網頁查閲其消費券計劃下各項「不合資格消費」交易詳情，同時亦可瀏覽其消費券領取和消費紀錄。另外，八達通亦會在稍後時間推出簡易版八達通App ，讓市民（如長者）可更快捷方便地透過手機領取消費券及查閲消費券相關資訊。

八達通消費券最新服務懶人包

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1. 透過八達通App及八達通消費券專頁查閲消費券交易紀錄

市民現已可透過八達通App在手機上查閲其消費券的紀錄，包括： · 可供領取消費券金額 · 已領取消費券金額 · 尚未領取消費券金額 · 領取消費券金額限期 · 「合資格消費」累積總額 · 各項「合資格消費」交易詳情

即日起，市民更可查閲其消費券計劃下各項「不合資格消費」交易詳情（如政府醫院收費等）。市民亦可在八達通消費券網頁上輸入已登記消費券的八達通卡號碼，以及由政府發出的消費券登記參考編號的最後8個字，瀏覽以上資訊。

2. 簡易版八達通App即將推出 字體清晰 操作簡單

另外，為更方便客戶（如長者）使用八達通App，透過手機查閲其消費券相關資訊，八達通亦會在稍後時間推出簡易版八達通App 。除了字體將更大更清晰，就算用於領取消費券的八達通卡未登記至八達通App ，亦可透過八達通App 拍卡領取消費券，查閲消費券領取紀錄以及相關交易等，詳情會在稍後時間於網頁公佈。

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