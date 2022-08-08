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【室內設計】尖沙咀The Austin 610平方呎兩房單位 40萬元營造簡約輕奢風安樂窩 黑橡木框及雲石紋電視牆成全屋亮點

理財智慧 20:14 2022/08/08

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今次介紹的室內設計案例，是一個位於尖沙咀The Austin的610平方呎兩房單位，家庭成員為一對新婚夫婦，由於樓齡尚新，廚房及浴室毋須改動，裝修範圍只限客飯廳、書房及主人房，讓業主只需花上約40萬元，即能擁有一個簡約輕奢風的溫暖安樂窩。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

全屋整體色調偏向暖色為主，以營造溫暖氣氛，設計物料用色上，則以黑、白及橡木色為主，例如廳櫃左方的淺色木紋為白橡木色，至於廚房趟門框、上牆貯物架及電視櫃面均採用了黑橡木色。至於全屋地板亦經翻新，換上了歐洲名牌Scheucher的實木複合地板。

甫進單位大門踏入客飯廳，即可發現左方廚房內部雖未有改動，但廚房入口的原裝掩門位置，就被改成了一道透明玻璃趟門及多個儲物櫃。面向入口走廊的一邊為一組半腰高鞋櫃，當趟門向左滑動時即會隱藏於鞋櫃後方的假牆中，設計巧妙而美觀。負責今次裝修工程的CY Interior Design設計總監趙景豐（Tony）對此說明：「我們使用了一個黑橡木框作修飾，一來可以將路軌隱藏，二來可令廚房門毋須收納在廚房內，整個躺門連鞋櫃感覺上可以更一體化。」

意式雲石紋   輕奢溫暖風

電視後方的背景牆，是客飯廳的另一設計亮點。「我們使用了意大利雲石紋的拋光瓷磚，以營造雲石牆的效果，這相比雲石會容易打理得多。」Tony補充，這種材質做出來的雲石質感，可營造輕奢的風格。事實上，餐檯旁邊的C字形的廳櫃，其背板亦採用了白色大理石紋的設計，兩者風格一脈相承。C字櫃提供了一個展示及置物的空間，舉例說，戶主可在此放置各類美酒，閒時一嚐杯中物，不過就未有設置專用的酒櫃。

客飯廳以燈槽光作為主要照明手段，射燈開關及Philips Hue彩光色帶的顏色，都可以通過手機App來進行控制；至於窗簾路軌亦為電動設計。

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來到客房及浴室的走廊，可發現假天花亦有改動。單位原裝的白色假天花設有一個冷氣生口位，望上去較為礙眼，於是Tony為此造了一個全新的木紋膠板假天花，相比傳統的生口門無疑美觀得多。「這個假天花使用了兩件木紋膠板來造，更可向上推開，方便日後需要維修冷氣時，不需弄破天花。」

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貼心小夜燈   防擾枕邊人

主人房用料和客飯廳相若，都是以白橡木和白色焗漆為主，梳粧枱頂部的儲物櫃就用上了鋁框玻璃。牆身主要用色都是以淺灰色為主調。大床為Queen Size的5呎油壓床，床身底部可作儲物；床頭牆身漆上了淺灰色，灰色咕皮的床頭板，後方安裝了彩色燈帶。

床頭近梳粧枱的那邊設有USB電掣，方便為電子裝置進行充電。這裏亦設有一盞床頭小吊燈以便作夜燈使用，採用玫瑰金屬外殼設計，「它的照射範圍會較集中，不用擔心會打擾到睡近窗邊的枕邊人。」

主人房其中一邊為斜角設計，趙景豐按照這個斜角造了一個白色焗漆的入牆衣櫃，然後在斜角的轉接位做了張梳粧枱，以盡用這個斜角位。衣櫃上有一個內設照明燈的凹位，方便屋主回家後可以方便地將手袋安放於此，避免隨處亂放。

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燈槽滲暖光   去除壓逼感

據了解由於戶主短期內未有生育打算，因此將另一間房設為書房，用色上主要為灰橡木色及白色焗漆。近門口位置的三門儲物櫃，其中一門設有黑色鋁框的玻璃隔，可視之為展示櫃使用，另外兩門則集書櫃和雜物櫃功能於一身，由於櫃身較為厚身，足以收納較大件的物品。

窗台部分則與書枱結合，並向左右延伸，整體上形成一張L形的曲尺枱，可以令座位位置寬敞一點，足夠讓戶主夫婦在此同時工作。「由於往窗台那邊延伸的幅度達1呎，所以坐起來感覺和正常枱差不多。」此外，為配合單位的橫樑，Tony亦盡量設計了一些高身儲物櫃，但又不想予人太大壓逼感，因此在櫃頂加入一些燈槽滲光的感覺。

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裝修費用

清拆工程：11,000元

泥水工程：20,000元

牆油漆：45,000元

家具：143,000元

門/現場木工：62,000元

木地板工程（連料）：67,000元

水電：30,000元

雜費：15,000元

裝修工程總價：393,000元

單位平面圖

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎【按此】投稿。

相片來源：進譽室內設計（CY Interior Design Limited）

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責任編輯：嚴浩文

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裝修設計 尖沙咀 THE AUSTIN 設計 工程

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