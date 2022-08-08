【入境檢疫3+4】貿發局歡迎放寬入境檢疫限制　5大工作重點助港商

▲ 香港貿易發展局歡迎放寬入境檢疫措施，認為此舉對本港經濟復蘇及加強國際競爭力有積極作用。（資料圖片）

政府宣佈由8月12日起由海外及台灣抵港人士，由7天酒店檢疫將改為3天酒店檢疫及4天家居醫學監測，香港貿易發展局歡迎放寬入境檢疫措施，認為此舉對本港經濟復蘇及加強國際競爭力有積極作用。並於本財政年度訂立了5大工作重點，支援中小企應對持續挑戰，把握機遇。

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推動可持續發展、創新科技及健康和優質生活產業市場化

貿發局以混合模式舉辦多個針對不同行業的商貿展覽和會議，推廣香港在可持續發展、創新科技及健康和優質生活產業的成就及優勢，包括生物科技、醫療科技和健康科技範疇；並且在各大型國際行業會議及展覽為以上領域項目提供配對，促進商品化、市場化和投資機會，以協助全球企業及中小企找尋機會。

推動新興產業發展 與傳統行業形成協同效應

聚焦的新興行業包括：醫療與保健、創新科技、創意和文化產業和環保產業，以及金融、物流、知識產權、製造業等傳統行業；並利用跨行業的協同效應，進行針對性的配對，締造商機，例如將企業和科研（如大學）撮合、促進創意產業與傳統行業合作等。研發的嶄新數碼對平台「展覽+」（Exhibition Plus），亦以無縫的線上線下貿易展覽和網上採購平台。

協助港商開拓有潛質的市場

內地市場，特別是粵港澳大灣區是重要焦點；貿發局於2021年推出GoGBA一站式支援計劃、又於2022年4月推出「内地發展支援計劃」，分別為香港及内地的港商解決内地市場營商的痛點及締造商機。海外市場為主的港商則得到本局支持，聚焦RCEP市場（涵蓋香港主要貿易夥伴如東盟、日本和韓國）及已與香港建立自由貿易協定（FTA）的成熟市場（如澳洲及新西蘭）。

此外，透過8月底舉行的「一帶一路高峰論壇」等行業會議及本局全球50個辦事處網絡，積極與政府、商業協會以至個別大型企業聯繫，携手推廣及鞏固香港作爲國際投資貿易樞紐的地位。

強化對香港中小企及初創的支持

通過提供資訊、線上線下大型活動及宣傳推廣平台，以及培訓這3個範疇支持中小企及初創，協助他們應對挑戰；該局的相關計劃包括「創業快綫」（Startup Express）初創培育計劃、以中小企為目標的「T-Box升級轉型計劃」，以及針對進軍大灣區市場的GoGBA一站式支援計劃等。該局又會與特區政府緊密聯繫，務求協助政府不斷優化包括「中小企業市場推廣基金」(EMF)在內的資助計劃、「BUD專項基金」、「防疫抗疫基金」下的會議展覽業資助計劃（C&E Funding）、「科技券」（TVP）等。

配合新屆政府政策兩個重點

重點推動香港為文化交流平台及青年人發展機遇 。通過該局旗下會展、宣傳等推廣活動，推動香港作爲中外文化交流樞紐，為文創產業創造商機。又會聚焦推動工商界和青年機構合作，給青年人創造更多實習機會。貿發局設有「商貿大使計劃」（Trade Ambassador Programme），為全港大學年齡的青年人提供交流、學習及參加國際行業會議展覽的機會。

另外，今年8月底舉行的「一帶一路高峰論壇」會特別加設以青年創業工業家為重心的主題論壇。

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責任編輯：李智美