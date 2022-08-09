  • 28°C
香港時間 : 2022809日 (二) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】7月消費市道淡靜　二輪消費券帶動氣氛

商業 11:00 2022/08/09

分享：

分享：

商戶反映7月消費表現比去年淡靜，第二輪消費券正好有帶動作用。（資料圖片）

第二輪消費券已開始派發，刺激市民逛街消費意慾。有商戶表示最近經濟及消費信心疲弱，7月生意比往年淡靜，第二輪消費券正好有帶動作用。

【章魚燒】多間日企慶祝「世界章魚燒日」　岩谷產業推出章魚燒電結他

休閒鞋店HUSKY Sneaker店長Stephen表示，今年7月生意比較淡靜，踏入8月加上派發消費券後確實有較大幫助。首天派發消費券的周日，街上人流明顯增多且氣氛甚佳，市民外出購物兼用餐，故有主動出擊加推各種折扣優惠，帶動店舖生意上升，估計對比去年派發消費券同期約有2成增長。Stephen預料今期消費券效應不長，會配合暑假期間推出不同產品優惠延續買氣。

先達廣場手機店三禾電氣店長Simon亦稱，今年第五波疫情加上經濟氣氛疲弱，7月生意比去年同期更顯淡靜，二輪消費券派發正好出現比較大刺激作用，消費券派發首天的周日銷情不俗，熱賣手機型號有Google Pixel 6/6a、Vivo X Fold、小米12S Ultra等。

他形容客人早已計劃用盡金額補上差價購物，生意約有3至4成增長。Simon稱今次消費券金額比較細，相對4月當時派發五千元的熱烈程度尚有不及，但周日並非手機店銷售主力，不同於與家電店，更多客人會在平日下班後前來選購，預計效應會維持一星期左右。

【檢疫安排】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額

記者:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【入境檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性
2022/08/08
【入境檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性
【戶戶送】戶戶送推出「外送專員感謝週」　 提供「小費雙倍賞」及多項贈品
2022/08/08
【戶戶送】戶戶送推出「外送專員感謝週」　 提供「小費雙倍賞」及多項贈品
【入境檢疫3+4】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額
2022/08/08
【入境檢疫3+4】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額
【章魚燒】多間日企慶祝「世界章魚燒日」　岩谷產業推出章魚燒電結他
2022/08/08
【章魚燒】多間日企慶祝「世界章魚燒日」　岩谷產業推出章魚燒電結他

你可能感興趣

【入境檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性
13:25 2022/08/08
【入境檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性
【戶戶送】戶戶送推出「外送專員感謝週」　 提供「小費雙倍賞」及多項贈品
14:24 2022/08/08
【戶戶送】戶戶送推出「外送專員感謝週」　 提供「小費雙倍賞」及多項贈品
【入境檢疫3+4】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額
14:53 2022/08/08
【入境檢疫3+4】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額
經濟 電子消費券

下一篇文章

【入境檢疫3+4】貿發局歡迎放寬入境檢疫限制　5大工作重點助港商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【入境檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性
【入境檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性
【戶戶送】戶戶送推出「外送專員感謝週」　 提供「小費雙倍賞」及多項贈品
【戶戶送】戶戶送推出「外送專員感謝週」　 提供「小費雙倍賞」及多項贈品
【章魚燒】多間日企慶祝「世界章魚燒日」　岩谷產業推出章魚燒電結他
【章魚燒】多間日企慶祝「世界章魚燒日」　岩谷產業推出章魚燒電結他
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【入境檢疫3+4】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額
【入境檢疫3+4】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額
【入境檢疫3+4】貿發局歡迎放寬入境檢疫限制　5大工作重點助港商
【入境檢疫3+4】貿發局歡迎放寬入境檢疫限制　5大工作重點助港商
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款