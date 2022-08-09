【電子消費券】7月消費市道淡靜　二輪消費券帶動氣氛

▲ 商戶反映7月消費表現比去年淡靜，第二輪消費券正好有帶動作用。（資料圖片）

第二輪消費券已開始派發，刺激市民逛街消費意慾。有商戶表示最近經濟及消費信心疲弱，7月生意比往年淡靜，第二輪消費券正好有帶動作用。

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休閒鞋店HUSKY Sneaker店長Stephen表示，今年7月生意比較淡靜，踏入8月加上派發消費券後確實有較大幫助。首天派發消費券的周日，街上人流明顯增多且氣氛甚佳，市民外出購物兼用餐，故有主動出擊加推各種折扣優惠，帶動店舖生意上升，估計對比去年派發消費券同期約有2成增長。Stephen預料今期消費券效應不長，會配合暑假期間推出不同產品優惠延續買氣。

先達廣場手機店三禾電氣店長Simon亦稱，今年第五波疫情加上經濟氣氛疲弱，7月生意比去年同期更顯淡靜，二輪消費券派發正好出現比較大刺激作用，消費券派發首天的周日銷情不俗，熱賣手機型號有Google Pixel 6/6a、Vivo X Fold、小米12S Ultra等。

他形容客人早已計劃用盡金額補上差價購物，生意約有3至4成增長。Simon稱今次消費券金額比較細，相對4月當時派發五千元的熱烈程度尚有不及，但周日並非手機店銷售主力，不同於與家電店，更多客人會在平日下班後前來選購，預計效應會維持一星期左右。

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記者:王浩賢