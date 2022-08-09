CTgoodjobs辦未來領袖比賽 勝出大學生可贏得高達2萬元獎金 更有機會到呢幾間大企業體驗工作

下一篇文章
【室內設計】尖沙咀The Austin 610平方呎兩房單位 40萬元營造簡約輕奢風安樂窩 黑橡木框及雲石紋電視牆成全屋亮點
在疫情下本港就業市場經歷重大變化，CTgoodjobs今年將再舉辦《CTgoodjobs Hong Kong Future Leader Awards》 ，特意邀請不同行業的成功領袖及人力資源專才，協助大學生及職場新鮮人裝備未來技能，為投身職場作好萬全準備；勝出的參加者或隊伍除了可贏取高達20,000元的奬學金外，還有機會到指定公司進行工作體驗。
【青姐話】表面冇方向 資金露洋相
活動由即日起至2022年8月31日接受報名，歡迎任何學科之大學或大專院校學生、畢業生及職場新人，以個人或團體（2 至 4 人）的形式參加。參加者經篩選後會在9月下旬的 Leader Experience Day 進行比拼，屆時不僅有全球首屈一指的專業人才招聘顧問公司 Robert Walters 即場考驗他們的領導能力、舉行職涯模擬面試，還邀請了香港首間虛擬保險公司 Bowtie 及亞洲領先的先買後付品牌 Atome代表分享創新科技趨勢等，一連串精彩活動及工作坊專為未來領袖而設。
【職場熱話】帶60歲新人工作 打工仔頻叫苦 「每次老人家做錯嘢就鬧我冇教好」，詳見【下一頁】
勝出的參加者或隊伍除了可贏取奬學金外，還有機會到指定公司進行工作體驗，包括 Fujitsu、Grand Hyatt Hong Kong、GreenTomato、香港生產力促進局及 HKTVmall，感受真實職場生活，並由行業專家親身指導工作。所有參加者順利完成活動後亦可獲得由 CTgoodjobs 發出的證書。
【室內設計】尖沙咀The Austin 610平方呎兩房單位 40萬元營造簡約輕奢風安樂窩 黑橡木框及雲石紋電視牆成全屋亮點，詳見【下一頁】
除此之外，比賽優勝者更有機會參與 CTgoodjobs 年度盛事「Best HR Awards 2022」，於眾多頂尖企業的人力資源代表面前公開演講，分享活動心得及工作得著。
立即了解及報名參加活動：https://bit.ly/3Syegj8
【職場發展】IET舉辦第二屆傑出女青年工程師獎 以推動STEM及EDI教育為目標 今年9月30日截止提名，詳見【下一頁】
活動詳情
《CTgoodjobs Hong Kong Future Leader Awards 2022》
活動對象：就讀任何學科之大學生或大專院校學生、畢業生及職場新人
報名日期：由即日起至 2022 年 8 月 31 日（星期三）
報名方法：經 https://bit.ly/3Syegj8 網上報名
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
記者：陳詠妍