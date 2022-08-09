CTgoodjobs辦未來領袖比賽 勝出大學生可贏得高達2萬元獎金 更有機會到呢幾間大企業體驗工作

在疫情下本港就業市場經歷重大變化，CTgoodjobs今年將再舉辦《CTgoodjobs Hong Kong Future Leader Awards》 ，特意邀請不同行業的成功領袖及人力資源專才，協助大學生及職場新鮮人裝備未來技能，為投身職場作好萬全準備；勝出的參加者或隊伍除了可贏取高達20,000元的奬學金外，還有機會到指定公司進行工作體驗。

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活動由即日起至2022年8月31日接受報名，歡迎任何學科之大學或大專院校學生、畢業生及職場新人，以個人或團體（2 至 4 人）的形式參加。參加者經篩選後會在9月下旬的 Leader Experience Day 進行比拼，屆時不僅有全球首屈一指的專業人才招聘顧問公司 Robert Walters 即場考驗他們的領導能力、舉行職涯模擬面試，還邀請了香港首間虛擬保險公司 Bowtie 及亞洲領先的先買後付品牌 Atome代表分享創新科技趨勢等，一連串精彩活動及工作坊專為未來領袖而設。

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勝出的參加者或隊伍除了可贏取奬學金外，還有機會到指定公司進行工作體驗，包括 Fujitsu、Grand Hyatt Hong Kong、GreenTomato、香港生產力促進局及 HKTVmall，感受真實職場生活，並由行業專家親身指導工作。所有參加者順利完成活動後亦可獲得由 CTgoodjobs 發出的證書。

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除此之外，比賽優勝者更有機會參與 CTgoodjobs 年度盛事「Best HR Awards 2022」，於眾多頂尖企業的人力資源代表面前公開演講，分享活動心得及工作得著。

立即了解及報名參加活動：https://bit.ly/3Syegj8

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活動詳情

《CTgoodjobs Hong Kong Future Leader Awards 2022》

活動對象：就讀任何學科之大學生或大專院校學生、畢業生及職場新人

報名日期：由即日起至 2022 年 8 月 31 日（星期三）

報名方法：經 https://bit.ly/3Syegj8 網上報名

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記者：陳詠妍