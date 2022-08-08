【基金視野】霸菱：基本因素改善及估值吸引 亞洲股票前景良好

霸菱（Barings）就亞洲股票發表報告，指儘管利淡因素猶存，但基本因素改善及估值具吸引⼒，正為亞洲股票市場塑造潛在的投資機會。

霸菱亞洲（中國除外）股票投資總監林素亥在報告中指出，截⾄第⼆季末，亞洲⼤部份經濟體系已經重新開放免隔離旅遊。這有望為企業基本因素帶來並將可能持續帶來急需的⽀持，表⽰新型冠狀病毒疫情在未來數⽉對區內經濟的影響可能不如此前般嚴重。特別是在中國，疫情不斷改善 亦為當地經濟活動及出⼝型活動的復甦帶來⽀持。

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另⼀⽅⾯，由於受到通脹壓⼒及鷹派央⾏政策的影響，外部需求（特別是來⾃美國及歐洲的需求）預計會有所減 弱，可能對出⼝型製造業造成不利影響。然⽽，這亦可能在某程度上減輕商品價格的壓⼒，預計令⼤多數亞洲經濟 體系受惠。

繼亞洲區（⽇本除外）股市成為今年上半年表現最差的市場之⼀後，報告認為市場已經消化了相當部份企業盈利下降的預期，部份原因是科技⾏業於未來數⽉將進入去庫存周期。與此同時，繼上海實施嚴格的封城措施後，該行認為中國經濟及企業盈利可能已在近期相繼觸底。

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展望未來，林素亥預計中國當局可能採取更多的刺激措施以⽀持經濟及市場。儘管疫情仍然是⼀項潛在的風險，但⽀持性的財政及貨幣政策（例如寬鬆的信貸環境及加快部署基建投資）有望為宏觀經濟的持續改善帶來⽀持。中國經濟重啟亦有望提振國內消費，同時針對互聯網企業及房地產市場實施的監管政策有所放寬，可能會為中國經濟邁向其2022年艱鉅的增⻑⽬標帶來⽀持。

他預計東協經濟的復甦步伐將會持續。來⾃已發展市場的免隔離旅客逐漸增加，⽽國內活動亦漸漸恢復⾄疫情前⽔平。由於中國新型冠狀病毒疫情相關的封城措施導致近期⽣產中斷，部份供應鏈多元化以減少對中國的依賴等結構性趨勢可能持續甚⾄增速。

受惠於此，相對於整體亞洲地區，這些市場的企業於未來數⽉的盈利有望出現⼤幅修訂。考慮到⼤部份東協市場⽬前的企業盈利均低於2019年疫情爆發前的⽔平，區內企業盈利估計仍然偏低。

在此環境下，報告認為那些受惠於⻑線增⻑主題的亞洲企業物⾊到投資機會，例如科技的普及（數碼化及萬物互 聯）、⽣活⽅式及社會價值觀變遷（可持續發展、千禧⼀代／Z世代消費趨勢、健康⽣活），以及去全球化（供應 鏈多元化／⼀分為⼆及企業回流）。該行指部份公司近期股價有所回落，令其估值具有更⼤的吸引⼒，帶來趁低吸納實⼒雄厚的公司之投資機會。

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責任編輯：李兆明