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【環球筍工】年薪10萬美金返工只需食糖？加拿大糖廠招聘「糖果總裁」　每月需試食3,500種商品

環球政經 19:32 2022/08/08

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世上工作千奇百趣，有些可能是千載難逢的「筍工」，有些卻高薪厚祿無人做，不過以下這份工你又有沒有興趣呢？一間總部位於加拿大安大略省的糖果廠Candy Funhouse，公開招聘世界上首位「糖果總裁」（chief candy officer），年薪高達10萬美元。

不過實際工作職責又是甚麼呢？據CNBC報道，「糖果總裁」每月需要就約3,500款商品進行口味測試、召開公司董事會會議，更有權利批出新的糖果商品清單。

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然而這份工實在不太健康，根據美國農業部和衛生與公眾服務部發布的飲食指南，每月試食約3,500款糖，即每日食約113塊，幾乎是每日可攝取糖量的五倍。值得慶幸的是，職位福利包括「廣泛的牙科保險」。

至於入職要求也十分與眾不同，求職人必須年滿5歲，居於北美，且十分熱愛糖果。職位申請說明更提到，父母可以為自家小朋友申請「職位」，CCO將接受多種味覺培訓，以證明他們的「黃金味蕾」。「糖果總裁」亦非一個限定職位，如果5歲擔任此職位，他們可以終生持有這個頭銜。

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此外，「糖果總裁」不以選擇在定工作，或親自在美國新澤西州紐華克，或者加拿大多倫多工作。獲聘者每周工作40小時，除非他們未滿18歲，在這種情況下，該職位將因應他們的日程安排。

根據Candy Funhouse行政總裁Jamal Hejazi的說法，「糖果總裁」將獲得10萬美元或加元報酬，取決於他們居住的地方。職位申請截止日期為8月31日。

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撰文 : 陳楚琨

新澤西 商品 經濟 美國 興趣 加元 美元

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