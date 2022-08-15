【iMoney GIFTaway】送Mixx Collection x 形 Katachi Bar & Kushiyaki 居酒屋酒吧$500餐飲現金券

名額10份

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香港人壓力大，閒時想約班朋友輕鬆吓又唔知可以去邊？今期【iMoney GIFTaway】誠意為你推介高格調居酒屋酒吧 —— 形 Katachi Bar & Kushiyaki，除提供各類佐酒小食，更有多款日式串燒（將軍澳店）及四川重慶特式串燒（旺角及沙田店），配搭Katachi 特色雞尾酒，最啱同三五知己輕談淺酌，共享美食！

形 Katachi Bar & Kushiyaki 更首度與由時尚直播教主ViVi 創立的直播平台 Mixx Collection 聯乘合作，推出獨家限定餐飲現金券！Mixx Collection一直緊貼熱門潮流，以「直播帶貨」模式為品味女性提供超值價錢搶購各類服飾、美容家居用品，以至高級美饌佳餚等生活選擇。

觀眾於本周四（8月18日）的直播時段可以7折購買形 Katachi Bar & Kushiyaki $500餐飲現金禮券，適用於全線3間分店（沙田、旺角及將軍澳），並不設最低消費，真正當現金使用！數量有限，售完即止！

【iMoney GIFTaway】特別為廣大讀者爭取到10份$500餐飲現金券，如想邀約好友齊齊Chill返吓，立即到相關帖子參加遊戲﹕

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截止日期﹕2022年8月22日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

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